Лучший молочный продукт Эстонии производят в Йыхви

«Пищевая промышленность – это сфера, в которой для достижения успеха необходимо постоянно экспериментировать и рисковать, - сказал член правления FarmiPiimatööstus Валдис Ноппель. - Это важнейшая отрасль в Йыхви, и премия за лучший молочный продукт – это ее очередная награда. В данный момент мы обеспечиваем работой около 200 человек, и благодаря растущим продажам мы можем создавать в Вирумаа дополнительные рабочие места».

«Примерно два года назад мы вывели на рынок скир – кисломолочный продукт из Исландии, который до этого в Эстонии никто не производил, - сказал Валдис Ноппель. - Скир сразу завоевал популярность среди потребителей в Эстонии – за два года, помимо натурального и черничного скира, в ассортименте появились продукты и с другими вкусовыми добавками. Получивший награду питьевой скир содержит полезные для желудка ацидофильные и бифидобактерии, и его можно использовать для приготовления различных блюд».

Валдис Ноппель отметил, что вкусовые предпочтения людей постоянно меняются, и все больше внимания обращают на здоровье: «С этим и связан успеха скира – он полезен, содержит много белка и мало жира. Скандинавский молочный продукт произведен из коровьего молока, полученного в Ида-Вирумаа и Вооремаа».

«Во время празднования 100-летнего юбилея ЭР продажи скира выросли на рекордные 32%, - сказала руководитель по маркетингу Farmi Piimatööstus Рута Калласпоолик. - Исландия – это государство, которое первым признало восстановление независимости Эстонии, поэтому награду за лучший молочный продукт можно считать нашей своеобразной благодарностью Исландии».

В прошлом году Farmi Köögiskyr присудили титул «Самый полезный продукт питания Эстонии». Два года назад титул «Лучший молочный продукт 2016» получила простокваша Farmi. В 2014 году серия греческих йогуртов Farmi Piimatööstus получили премии «Лучший продукт питания» и «Лучший молочный продукт». В 2009-м году лучшим молочным продуктом стал йогуртовый шейк Jänks, а в 2011-м году – кулинарный творожный сыр Farmi.