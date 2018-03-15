Психолог: «Проблемы с психическим здоровьем молодых людей лишь усугубляются»

- Человеку с дисоциальным расстройством психики кажется, что проблема не в нем, а во всех остальных. Человек является эгоцентричным, способность к эмпатии у него отсутствует, или ее очень мало. Он не в состоянии понять, почему другой человек чувствует себя так, как он чувствует, он не в состоянии это ни проанализировать, ни отразить.

В числе прочего, у таких людей могут быть недостатки в мозге. Исследования показывают, что определенные участки мозга функционируют у них не так, как у людей, не имеющих нарушений. Часто они очень импульсивны, они нарушают законы, у многих есть проблемы с алкоголем и наркотиками. Они не могут сохранить рабочее место, или долгое время работать на одном месте. Их главная эмоция – злость.

- Такое нарушение может сопровождаться семейным насилием?

- Конечно, может, но не все семейные тираны дисоциальны. У того, кто издевается над членами семьи, не обязательно есть какое-то нарушение, обычно они очень хорошо понимают, что делают, и чаще всего, это – манипуляторы. Так есть.

- Вы сказали, что работали и со взрослыми. Тоже в тюремной среде?

- В Тартуской тюрьме. Сейчас, кроме Вируской тюрьмы, я работаю и в психиатрической клинике Вильяндиской больницы, там я в работаю в основном со взрослыми.

- С чем обращаются к вам, если мы говорим о людях, находящихся за пределами тюрьмы?

- Со всем. Молодые люди приходят с нарушениями, связанными с беспокойством и депрессией, что напрямую связано с ожиданиями общества от них. Беспокойства и депрессий, нарушений настроения вообще очень и очень много во всех возрастных группах.

- Правда?

- Думаю, что у большей части из нас в какой-то период возникает легкая депрессия. Но если это не мешает нашей жизни, то это не является проблемой. Но нужно отметить, что я не занимаюсь лично психотическими нарушениями.

Я, конечно, не хочу рисовать мрачную картину, но проблемы с душевным здоровьем молодежи только усугубляются. Говорят, что основная проблема в семье, но в действительности влияние оказывает вся социальная окружающая среда: школы, кружки по интересам, дружеские компании.

Кроме того, СМИ и социальные сети ведут инфообстрел, мы все время стремимся сравнивать себя с другими. Игры в песочницах заменил Facebook, это приводит к слишком ранней потере радости детской невинности, слишком рано приходит мир взрослых.

- Вы сталкиваетесь с суицидами?

- Это, конечно, есть. В отделении общей психиатрии Вильяндиской больницы мне часто приходится сталкиваться с солдатами-срочниками, которые по каким-то причинам не справляются со службой. У них суицидальные мысли могут возникать весьма часто. Также и в тюрьме, но меньше, и там это используют скорее в целях манипуляций. Конечно, есть и люди, оказавшиеся в беде.