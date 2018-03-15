Названы лучшие места мира для наблюдения за закатом

Эксперты британского туристического портала On the Go Tours составили топ-5 мест, где можно увидеть самые захватывающие закаты солнца. Об этом пишет Daily Star.
Британцы, просмотрев миллионы фотографий пользователей соцсетей, выбрали самые лучшие места для наблюдения за закатом. Самым популярным местом для таких снимков оказался Нью-Йорк. Лучший вид, по мнению специалистов, открывается с вершины небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, пишет turizm.ru.
Вторым по красоте закат признан в Денпасаре, столице Бали. В этом прибрежном городе можно наблюдать заходящее солнце над рекой Бадунг или заливом Беноа. В тройку лидеров вошел вид на исчезающие солнечные лучи в дубайском районе Умм-Сукейм. Британцы рекомендуют отказаться от лицезрения золотых песков Эмиратов в пользу темнеющего на западе неба.
Город Телукнарат стал вторым индонезийским направлением, вошедшим в топ-5 потрясающих видов. Заходящее за горизонт солнце, по мнению экспертов, добавит впечатлений, полученных после купания в кристально чистых водах и прогулок по тропическим лесам. Особо впечатляет закат над вулканом Ринджани. Завершает «пятерку» Барселона. В столице Каталонии особое наслаждение доставит вид последних лучей солнца на собор Саграда-Фамилия.
За наблюдением восхода солнца британские эксперты рекомендуют отправиться в Берлин, Чикаго, ирландский город Корк, Амстердам или Париж.