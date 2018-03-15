Названы лучшие места мира для наблюдения за закатом

Британцы, просмотрев миллионы фотографий пользователей соцсетей, выбрали самые лучшие места для наблюдения за закатом. Самым популярным местом для таких снимков оказался Нью-Йорк. Лучший вид, по мнению специалистов, открывается с вершины небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, пишет turizm.ru.

Вторым по красоте закат признан в Денпасаре, столице Бали. В этом прибрежном городе можно наблюдать заходящее солнце над рекой Бадунг или заливом Беноа. В тройку лидеров вошел вид на исчезающие солнечные лучи в дубайском районе Умм-Сукейм. Британцы рекомендуют отказаться от лицезрения золотых песков Эмиратов в пользу темнеющего на западе неба.

Город Телукнарат стал вторым индонезийским направлением, вошедшим в топ-5 потрясающих видов. Заходящее за горизонт солнце, по мнению экспертов, добавит впечатлений, полученных после купания в кристально чистых водах и прогулок по тропическим лесам. Особо впечатляет закат над вулканом Ринджани. Завершает «пятерку» Барселона. В столице Каталонии особое наслаждение доставит вид последних лучей солнца на собор Саграда-Фамилия.