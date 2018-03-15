Три иностранца вложили в Эстонию миллионы евро и получили виды на жительство

В 2017 году три крупных инвестора ходатайствовали о виде на жительстве в Эстонии и получили от властей страны положительные ответы, сообщает Rus.err.ee.
Вступившие в силу в начале 2017 года поправки в законодательство позволяют выдавать виды на жительство тем иностранцам, которые вложили в зарегистрированные в Коммерческом регистре предприятия не менее 1 млн евро. Данные предприятия или фонды, в свою очередь, должны инвестировать в экономику Эстонии, передает в четверг, 15 марта, портал новостей вещания ERR.ee.
Специальный тип вида на жительство для крупных инвесторов был создан с целью привлечения в Эстонию иностранных инвестиций, что, по замыслу законодателей, должно позитивно сказаться на экономике страны.
Однако, отмечает электронное СМИ, интерес к таким видам на жительства пока скромный: в 2017 году о них ходатайствовали три иностранца.
Причина отсутствия интереса может быть в том, что инвестиционные требования Эстонии по сравнению с другими государствами-членами ЕС значительное выше.