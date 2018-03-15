Три иностранца вложили в Эстонию миллионы евро и получили виды на жительство

Вступившие в силу в начале 2017 года поправки в законодательство позволяют выдавать виды на жительство тем иностранцам, которые вложили в зарегистрированные в Коммерческом регистре предприятия не менее 1 млн евро. Данные предприятия или фонды, в свою очередь, должны инвестировать в экономику Эстонии, передает в четверг, 15 марта, портал новостей вещания ERR.ee.

Специальный тип вида на жительство для крупных инвесторов был создан с целью привлечения в Эстонию иностранных инвестиций, что, по замыслу законодателей, должно позитивно сказаться на экономике страны.

Однако, отмечает электронное СМИ, интерес к таким видам на жительства пока скромный: в 2017 году о них ходатайствовали три иностранца.