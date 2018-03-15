Спорт окончательно смешался с политикой: российских спортчиновников предложили занести в "список Магнитского"

13 марта Тайгерт присутствовал на семинаре, организованном Хельсинкской комиссией США, с целью узнать, можно ли применить акт Магнитского в отношении чиновников, которые могли быть замешаны в допинговой системе во время Сочи-2014.

Среди функционеров, которые могут попасть в список, вице-премьер России и бывший министр спорта Виталий Мутко, экс-замминистра спорта Юрий Нагорных и бывший заместитель директора Центра спортивной подготовки Ирина Родионова.

Согласно данному закону лица, совершившие нарушение прав человека или уличенные в коррупционных схемах, лишаются возможности получать визу для въезда в США, а также для них блокируется доступ к финансовым операциям через банковскую систему США.

«То, что произошло в Сочи-2014, было самым вопиющем случаем коррупции, который мы когда-либо видели в спорте. Так почему бы нам не начать действовать?

Мы должны рассматривать любую возможность защитить чистых спортсменов, особенно в свете того, что МОК ничего не предпринимает», – отметил Тайгерт.

Американский финансист Уильям Браудер работал с американским конгрессом над составлением «списка Магнитского».

«Есть одна важная проблема. Как я считаю, допинговый скандал в Сочи-2014 привёл к убийствам. Несколько человек умерли при очень странных обстоятельствах, скорее всего, их ликвидировали, чтобы скрыть преступления.

Несколько человек фактически разрушили спортивную систему и ради этого совершили преступления. На мой взгляд, это соответствует критериям «списка Магнитского». Эти беззастенчивые люди были причастны к допингу в спорте. Поэтому нужны очень серьёзные наказания. Они должны заплатить очень высокую цену", — цитирует Браудера The New York Times.