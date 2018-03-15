Паэт: ЕС должен быть готов отреагировать на введенные США пошлины

«В связи с заявлением президента США Дональда Трампа о введении глобальных таможенных тарифов на импорт стали и алюминия возникла серьезная угроза торговой войны. Европа должна постараться избежать ее, но в то же время должна быть готовность отреагировать на протекционизм США», - сказал Паэт.

«Еврокомиссар по торговле [Цецилия] Мальмстрём делает все возможное, чтобы избежать торговой войны с США. В то же время Европа должна быть готова к любым сценариям. Если Трамп добьется своего, нельзя, чтобы Европа колебалась, она должна будет принять соответствующие правилам Всемирной торговой организации (ВТО) ответные меры», - добавил Паэт.

На прошлой неделе Трамп заявил, что новые тарифы не будут распространяться на Канаду, Мексику и Австралию, и дал ЕС 15 дней на переговоры о получении такой же льготы.