Паэт: ЕС должен быть готов отреагировать на введенные США пошлины

По мнению евродепутата и реформиста Урмаса Паэта, ЕС должен быть готов отреагировать на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на сталь и алюминий.
«В связи с заявлением президента США Дональда Трампа о введении глобальных таможенных тарифов на импорт стали и алюминия возникла серьезная угроза торговой войны. Европа должна постараться избежать ее, но в то же время должна быть готовность отреагировать на протекционизм США», - сказал Паэт.
«Еврокомиссар по торговле [Цецилия] Мальмстрём делает все возможное, чтобы избежать торговой войны с США. В то же время Европа должна быть готова к любым сценариям. Если Трамп добьется своего, нельзя, чтобы Европа колебалась, она должна будет принять соответствующие правилам Всемирной торговой организации (ВТО) ответные меры», - добавил Паэт.
На прошлой неделе Трамп заявил, что новые тарифы не будут распространяться на Канаду, Мексику и Австралию, и дал ЕС 15 дней на переговоры о получении такой же льготы.
«В то же время процедура и детали переговоров остались неясными, а время идет, - сказал Паэт. - Это создает напряжение в отношениях между Европой и США и приводит к неуверенности для предпринимателей и потребителей по обе стороны Атлантического океана. Каждый день без решения повышает неопределенность, а она в свою очередь увеличивает фрустрацию. Вместо этой ссоры США и ЕС следовало бы объединить силы, чтобы противостоять давлению со стороны третьих стран».