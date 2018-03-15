Яак Ааб: рост пенсий улучшит положение людей

По словам бывшего министра социальных дел Яака Ааба, сегодняшнее решение правительства более чем положительное. «Рост пенсий – это всегда хорошая новость, так как это позволяет улучшить положение пенсионеров. Но почивать на лаврах еще рано. Я по-прежнему считаю, что помимо ежегодной индексации пенсий нам необходимо внеочередное повышение пенсий. И я очень надеюсь, что в этом вопросе все партии будут солидарны», - отметил Яак Ааб.

Индексация пенсий коснется 375 649 пенсионеров. На эти цели государство выделило в этом году 97,6 миллиона евро. Согласно изменениями, сумма народной пенсии с апреля будет составлять 189,31 евро. Базовая часть пенсии повысится до 175 евро, а ценность каждого года трудового стажа - до 6,161 евро. Таким образом пенсионер с 15-летним рабочим стажем, будет получать почти 268 евро вместо нынешних 248 евро. Самую же большую прибавку получат те, кто проработал 44 года. Их ежемесячный доход вместо нынешних 415 евро составит 446,52 евро.

По словам Яака Ааба, на индексацию пенсий положительно повлияло хорошее поступление социального налога по части страхования пенсий. «В целом можно сказать, что экономическая ситуация в стране у нас благоприятная. Мы достигли того дня, когда можем смело сказать о том, что находимся на правильном пути. Мы движемся в направлении улучшения благосостояния населения», - сказал Ааб.

В 2017 году 21,1% населения жили в относительной бедности. Более того, половина пенсионеров живут у черты бедности и свыше 3% жителей Эстонии жили в абсолютной бедности, так как их доходы не превышали 200 евро. «Правительство уже предприняло ряд шагов, чтобы исправить положение этих людей. К их числу относятся пенсионная реформа, стаж за ребенка, компенсация расходов на лечение зубов, а также пособие для одиноких пенсионеров. Это лишь малая часть положительных изменений. Всем этим необходимо продолжить заниматься, это касается и внеочередного повышения пенсий», - сказал Ааб.