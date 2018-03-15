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Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде

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Надежда Савченко

ФОТО: AP/SCANPIX

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Надежду Савченко в планировании теракта в Верховной Раде, сообщает Rus.tvnet.lv.

Выступая в украинском парламенте, Луценко заявил, что террористы собирались минометным огнем обрушить купол Верховной Рады, уничтожить две ложи боевыми гранатами и «автоматами добивать тех, кто выживет».

По словам Луценко, у следствия есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала теракт, вербовала его исполнителей и давала им указания.

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