Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде
15 марта 2018 г., 14:07
Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Надежду Савченко в планировании теракта в Верховной Раде, сообщает Rus.tvnet.lv.
Выступая в украинском парламенте, Луценко заявил, что террористы собирались минометным огнем обрушить купол Верховной Рады, уничтожить две ложи боевыми гранатами и «автоматами добивать тех, кто выживет».
По словам Луценко, у следствия есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала теракт, вербовала его исполнителей и давала им указания.