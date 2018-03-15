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Фото: на нью-йоркской парковке нашли редкие машины, простоявшие там 40 лет

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ФОТО: JACQUES BRINON/AP

Владельцы компании LBI Limited, специализирующейся на продаже коллекционных автомобилей, нашли в одном из подземных гаражей Манхэттена раритетные машины, простоявшие там около 40 лет. Владелец оставил их в надежде, что когда-нибудь сможет заняться восстановлением, но так и не сделал этого.

В список обнаруженных машин вошел Packard образца 1937 года в кузове производства Silver-Knightstown Body Company. Предположительно, раньше автомобиль использовался в качестве катафалка или машины скорой помощи, пишет motor.ru.

Вторым стал Rolls-Royce с кузовом работы Franay, ранее принадлежавший британскому политику Филиппу Сассуну и выставлявшийся на Парижском автосалоне в 1937 году.

Третьей и самой уникальной находкой стал Delahaye Cabriolet 1948 года. На шасси этой редкой послевоенной модели установлен существующий в единственном экземпляре кузов от Vesters & Neirinck. Автомобиль был участником Брюссельского моторшоу 1948 года, а также является победителем Конкурса элегантности во французском Виши.

Фотографии автомобилей можно посмотреть по данной ссылке.

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