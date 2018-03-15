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  • Юшкин: распутывать дело отравления Скрипаля необходимо с анализа первоисточников

Юшкин: распутывать дело отравления Скрипаля необходимо с анализа первоисточников

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Владимир Юшкин в студии Postimees

ФОТО: Pm

Директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин прокомментировал для портала Rus.Postimees отравление в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и расследование этого дела.

Думается, что распутывать дело отравления Скрипаля необходимо с анализа первоисточников.

Владимир Резун, которого многие знают под псевдонимом Виктор Суворов, пишет в книге «Аквариум»: «ГРУ (главное разведывательное управление) никогда не убивает ради любви к убийству. ГРУ убивает только при крайней нужде. Но убивает неотвратимо и чисто (кто-то под поезд падает, кто-то при купании тонет, но чаще всего автомобильные катастрофы происходят). <...> Главное разведывательное управление не убивает перебежчиков, не мстит, но убивает, безусловно, тех, кто продолжил работать на советскую разведку, при этом начав работать на зарубежную, вот этих убивают. А тех, кто просто остался на Западе, не трогают».

Полковник Срипаль был осужден в России на 13 лет (не пожизненно) - это оценка степени его предательства. Затем его обменяли.

Исходя из этого, мы можем предположить:

1) Срипаль нарушил какие-то обязательства, которые оговаривались при принятии решения об его обмене.

2) Эта показательная акция служит сигналом для тех, кто пока только думает о возможном сотрудничестве с иностранными разведками. Срипаль, видимо, был легкой мишенью.

3) Книга «Аквариум» начинается знаменитой фразой: «Вход – рубль, выход – два». Сейчас считают эксперты, этот принцип не только действует, но он усилен, и сейчас говорят: вход – пятак, а выход – жизнь.

В целом же необходимо исходить из того, что сегодня спецслужбы России управляют страной и в них появилось много людей, которые, благодаря непрекращающимся войнам, готовы идти на показательные убийства, несмотря на внешнеполитический ущерб для своей страны.

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