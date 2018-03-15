четверг, 15 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: эстонский хутор прячет свою сельскую сущность за модернистским фасадом

Фото: эстонский хутор прячет свою сельскую сущность за модернистским фасадом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Недалеко от Пярнуского залива на участке площадью 9425 квадратных метров находится необычный и снаружи, и внутри хутор Калда, рассказывает портал Kodu

Площадь дома - 270,5 квадратных метров. Находящийся в 400 метрах от побережья современный дом построен из фанеры, красного кирпича и других экологически чистых материалов. 

ФОТО: KV.EE

Рядом с главным домом находится настоящий банный комплекс с предбанником, раздевалкой, русской баней и баней с сухим паром. 

ФОТО: KV.EE

В главном здании три спальни, две ванные, гостиная с открытой кухней, туалет и кладовая. На кухне есть не только электрическая и газовая, но и дровяная плита. Много дневного света дают огромные - от пола до потолка - окна. 

ФОТО: KV.EE

Оба дома соединяет деревянная терраса площадью 420 квадратных метров. На хорошо ухоженном участке можно заниматься спортом: имеются волейбольная и баскетбольная площадки. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ