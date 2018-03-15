Фото: эстонский хутор прячет свою сельскую сущность за модернистским фасадом

Площадь дома - 270,5 квадратных метров. Находящийся в 400 метрах от побережья современный дом построен из фанеры, красного кирпича и других экологически чистых материалов.

ФОТО: KV.EE

Рядом с главным домом находится настоящий банный комплекс с предбанником, раздевалкой, русской баней и баней с сухим паром.

ФОТО: KV.EE

В главном здании три спальни, две ванные, гостиная с открытой кухней, туалет и кладовая. На кухне есть не только электрическая и газовая, но и дровяная плита. Много дневного света дают огромные - от пола до потолка - окна.

ФОТО: KV.EE

Оба дома соединяет деревянная терраса площадью 420 квадратных метров. На хорошо ухоженном участке можно заниматься спортом: имеются волейбольная и баскетбольная площадки.

ФОТО: KV.EE