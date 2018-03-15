В Норвегии задержали пьяного водителя грузовика, которым оказался житель Эстонии
15 марта 2018 г., 14:29
В среду вечером в ходе проверки норвежская полиция задержала за рулем жителя Эстонии, у которого уровень алкоголя в крови составлял 2,4 промилле.
В среду вечером в порту Мосси полиция проверяла автомобили, заезжающие на паром Мосси-Хортен.
Самый высокий показатель алкогольного опьянения составлял 2,4 промилле и был обнаружен у водителя грузового автомобиля, которым оказался гражданин Эстонии.
У полиции отсутствует информация о том, как долго мужчина ездил по дорогам Норвегии в таком состоянии.