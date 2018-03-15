В Норвегии задержали пьяного водителя грузовика, которым оказался житель Эстонии

В среду вечером в порту Мосси полиция проверяла автомобили, заезжающие на паром Мосси-Хортен.

Самый высокий показатель алкогольного опьянения составлял 2,4 промилле и был обнаружен у водителя грузового автомобиля, которым оказался гражданин Эстонии.

У полиции отсутствует информация о том, как долго мужчина ездил по дорогам Норвегии в таком состоянии.