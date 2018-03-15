Пример Таллинна заразителен: в Юрмале хотят ввести бесплатный общественный транспорт

Бесплатный общественный транспорт в городе будет введен с 1 июня. Чтобы ездить в городских автобусах бесплатно, нужно оформить карту жителя Юрмалы, пишет Rus.TVNET.

Решение Юрмальской думы должно еще согласовать Министерство охраны среды и регионального развития.

Как сообщила Лейте, с 2012 года юрмальский общественный транспорт является бесплатным для школьников и пенсионеров.