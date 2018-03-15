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Пример Таллинна заразителен: в Юрмале хотят ввести бесплатный общественный транспорт

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ФОТО: Scanpix

Юрмальская городская дума поддержала сегодня бесплатный проезд в общественном транспорте для всех жителей города, рассказала представитель Юрмальской думы Зане Лейте.

Бесплатный общественный транспорт в городе будет введен с 1 июня. Чтобы ездить в городских автобусах бесплатно, нужно оформить карту жителя Юрмалы, пишет Rus.TVNET.

Решение Юрмальской думы должно еще согласовать Министерство охраны среды и регионального развития.

Как сообщила Лейте, с 2012 года юрмальский общественный транспорт является бесплатным для школьников и пенсионеров.

Карты жителя Юрмалы начнут оформлять с 1 мая. Их бесплатно получат те, кто зарегистрирован в городе, и те, кому принадлежит в Юрмале недвижимость. Для других карта будет стоить ежемесячно 28,86 евро, карта на год - 346,32 евро.

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