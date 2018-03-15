Картина дня: "Спутник" переврал историю о ранившем себя срочнослужащем, "испанский диспетчер" и реакция мира на отравление Скрипаля

«Выстрелили в русского при попытке к бегству»: как «Спутник» переврал историю об эстонце, ранившем себя ради «прикольного шрама»

Российский пропагандистский канал «Спутник» обратился в Силы обороны Эстонии с вопросами, в которых случай солдата-срочника, выстрелившего себе в плечо из автомата, связывается с дискриминацией русскоязычных солдат в Силах обороны. При этом, как сообщили в Силах обороны, ранивший себя солдат не был русскоязычным. Читайте далее...

СМИ: "испанский диспетчер" Карлос рассказал о полученных от РФ 48 тысячах долларах за ложь о сбитом в Донбассе Boeing 777

Журналисты Radio Free Europe / Radio Liberty вместе с исследовательской группой RISE Project из Бухареста идентифицировали автора Twitter-аккаунта под ником Carlos Spainbuca. Именно на странице этого пользователя были размещены посты, на которые ссылались российские СМИ в материалах о катастрофе Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Читайте далее...

Отбывающий срок убийца жены получил дополнительные пять лет за угрозы судье и прокурору

Житель Сааремаа, который отбывает срок за убийство жены, отправлял судье и прокурору письма с угрозами, что обернулось для него дополнительным пятилетним сроком. Читайте далее...

Скоро сертификаты тысяч ИД-карт станут недействительными

В конце марта нынешнего года станут недействительными сертификаты нескольких тысяч ИД-карт. Это значит, что пользователи не смогут осуществлять с их помощью электронные операции. Читайте далее...

Стала известна основная причина отставки Тиллерсона

Основной причиной отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона стали разногласия между ним и американским президентом Дональдом Трампом в урегулировании северокорейской проблемы. Читайте далее...

В суд поступили жалобы в связи с уездными планировками Rail Baltica

В среду в Таллиннский административный суд поступили четыре жалобы, направленные на аннулирование уездных планировок Rail Baltica. Читайте далее...

Психолог: «Проблемы с психическим здоровьем молодых людей лишь усугубляются»

Психолог Вируской тюрьмы Мари-Лийс Мяги живет в Тарту, но большую часть времени по работе проводит в Йыхви и Вильянди. Она каждый день находит доказательства тому, что более активная профилактическая работа способна предотвратить попадание молодых людей в тюрьму. Читайте далее...

Три иностранца вложили в Эстонию миллионы евро и получили виды на жительство

В 2017 году три крупных инвестора ходатайствовали о виде на жительстве в Эстонии и получили от властей страны положительные ответы. Читайте далее...

Юшкин: распутывать дело отравления Скрипаля необходимо с анализа первоисточников

Директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин прокомментировал для портала Rus.Postimees отравление в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и расследование этого дела. Читайте далее...

Лавров анонсировал ответную высылку британских дипломатов: "Скоро"

Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил РИА "Новости" глава МИД Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро". Читайте далее...

Postimees в Донбассе: «Жаль, что военная форма не рассчитана на беременных!»