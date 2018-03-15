Восточный комитет немецкой экономики призвал Путина помириться с ЕС

"Сложно двигаться вперед с активированным ручным тормозом в виде экономических санкций. Поэтому мы бы хотели, чтобы новое руководство России активно работало над преодолением политических разногласий с Западом и реактивировало партнерство с Евросоюзом", - говорится в заявлении.

Бюхеле призывает Путина, в победе которого он, учитывая прогнозы, не сомневается, к масштабным экономическим преобразованиям. "Государство должно уйти из большинства промышленных предприятий, допустить больше конкуренции. Оно должно доверять свободным рыночным силам, поддерживать бизнес и освободить его от бюрократического и правового произвола", - считает Бюхеле.

Роста невозможно добиться "рецептами вчерашнего дня", - пишет глава Восточного комитета, указывая на отставание российской экономики от ЕС и Китая. По его мнению, "свой, вероятно, последний президентский срок Путин должен использоваться для того, чтобы значительно сократить отставание России от развитых индустриальных стран".