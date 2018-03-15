Кузьмина забрала лидерство у Мякяряйнен, россиянок наградили цветами

Кузьмина захватила лидерство в спринтерской гонке сразу же с первой контрольной отметки и не отдавала его никому до самого финиша, даже несмотря на один штрафной круг, который Настя пробежала после первой стрельбы. По лыжне Кузьмина летела настолько быстро, что финишировшая в девяти секундах от Кузьминой Дарья Домрачева с чистой стрельбой заняла второе место, а еще одна представительница славянских стран, украинка Юлия Джима завоевала бронзу.

На четвертое и пятое место заехали сенсационные Сюзан Данкли, которая бойкотирует этап в Тюмени, и японка Фуюко Ташизаки. Японка, американка и пришедшая шестой Франциска Хильдебранд из Германии вместе с россиянкой Екатериной Юрловой, которая заняла седьмое место, были единственными, кто из 10 выстрелов положил точно все 10. Ульяна Кайшева после провалов на Кубке мира показала, что бывшая суперюниорка и лидер Кубка Европы этого сезона, когда ходом идет прекрасно, то даже с одним промахом может претендовать на цветочную церемонию, куда она сегодня с восьмым результатом и попала.

Восемь секунд не хватило еще одной россиянке, Дарье Виролайнен, для попадания в топ-10. Потолком Виролайнен оказалось 15-е место.

А что же и где же остальные лидеры: Мякяряйнен, Дальмайер и Вирер?

Вирер и Мякяряйнен, старые подруги, решили и сегодня в протоколе друг от друга не отставать. Доро настреляла три промаха, а Кайса - четыре. В протоколе девушки расположились также рядом - Доро 39-я, Кайса - 40-я. Причем финке такой результат может выйти через три гонки боком: от 53-очкового гандикапа не осталось и следа, теперь Кузьмина уже лидер тотала, а в пасьют Кайса побежит с двухминутным отставанием от Насти. Вирер же грохнулась на две строчки вниз по тоталу - пропустив вперед не только Дальмайер, которая заняла всего лишь 28-е место, но и Дарью Домрачеву, которая теперь находится на третьем месте зачета КМ. В пасьют Дальмайер побежит с менее чем полуторминутным отставанием от белоруски, финка и итальянка от Домрачевой отстают еще больше - минуту и 32 секунды. Так что, цель Домрачевой - завоевать третьей место в финальном тотале уже не выглядит нереалистичной и можно подумать уже и о втором месте.

"Сегодня тело подтвердило, что может работать, ну и голова подключилась, – сказала во флеш-интервью "Матч ТВ" Кузьмина. – Все выстрелы были центровые за исключением одного, тем не менее, можно себя похвалить. Весь сезон прошел успешно, удалось на Олимпиаде отличиться, но впереди еще есть гонки."

"Со стрельбой сегодня всё отлично, рада, что удалось закрыть все мишени в хорошем темпе. А ход пока что где-то „идёт“.

Стоит отметить замечательную работу лыж, спасибо сервис-бригаде. Долго не могли определиться с лыжами, но была выбрана хорошая пара, на протяжении всей гонки работали отлично.