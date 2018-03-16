Фото: в Каламая продается дом на несколько квартир
16 марта 2018 г., 11:30
В Каламая, на улице Сальме, ждет не дождется своего нового хозяина двухэтажный дом на несколько квартир, пишет портал Kodu.
Площадь построенного в 1905-м году деревянного дома - почти 400 квадратных метров. Сейчас на первом этаже находится офис, а на втором - просторная пятикомнатная квартира. Если честно, то вернуть дому его многоквартирное прошлое, скорее, всего, невозможно, но об этом в объявлении о продаже ничего не сказано.
В цокольном этаже - баня, бассейн, каминный зал и склад.
Площадь земельного участка - 678 квадратных метров.
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