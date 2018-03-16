пятница, 16 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: в Каламая продается дом на несколько квартир

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: city24.ee

В Каламая, на улице Сальме, ждет не дождется своего нового хозяина двухэтажный дом на несколько квартир, пишет портал Kodu

Площадь построенного в 1905-м году деревянного дома - почти 400 квадратных метров. Сейчас на первом этаже находится офис, а на втором - просторная пятикомнатная квартира. Если честно, то вернуть дому его многоквартирное прошлое, скорее, всего, невозможно, но об этом в объявлении о продаже ничего не сказано.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

В цокольном этаже - баня, бассейн, каминный зал и склад. 

Площадь земельного участка - 678 квадратных метров.

ФОТО: city24.ee

Больше информации находится ЗДЕСЬ

Читать также

Актуально

НАВЕРХ