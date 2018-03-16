Фото: в Каламая продается дом на несколько квартир

Площадь построенного в 1905-м году деревянного дома - почти 400 квадратных метров. Сейчас на первом этаже находится офис, а на втором - просторная пятикомнатная квартира. Если честно, то вернуть дому его многоквартирное прошлое, скорее, всего, невозможно, но об этом в объявлении о продаже ничего не сказано.