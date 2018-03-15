Обвиняемый в торговле наркотиками умер в арестном доме

Мужчин задержали в качестве подозреваемых в совершении преступления - незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве. Прокуратура ходатайствовала об аресте 28-летнего мужчины, и суд согласился с предъявленными аргументами. Подозреваемого арестовали 14 февраля, пишет Järva Teataja .

По словам главы Пайдеского полицейского участка Маргуса Тоомсалу, уже с осени 2017 года полиции было известно, что мужчины занимались в Ярваском уезде распространением и продажей наркотического вещества амфетамина в большом количестве. «Последовательная работа чиновников привела нас к задержанию мужчин», - добавил Тоомсалу.