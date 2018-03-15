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Обвиняемый в торговле наркотиками умер в арестном доме

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Амфетамин.

ФОТО: Scanpix

В понедельник, 12 февраля, в городе Пайде задержали 28-летнего и  42-летнего мужчин, в автомобиле Mazda которых нашли и изъяли 884 грамма порошкообразного вещества. Порошок содержал 156 граммов чистого амфетамина, которого хватило бы для наркотического опьянения 1200 человек.

Мужчин задержали в качестве подозреваемых в совершении преступления - незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве. Прокуратура ходатайствовала об аресте 28-летнего мужчины, и суд согласился с предъявленными аргументами. Подозреваемого арестовали 14 февраля, пишет Järva Teataja.

Задержанный в качестве подозреваемого 42-летний мужчина умер естественной смертью в Пайдеском  арестном доме.

По словам главы Пайдеского полицейского участка Маргуса Тоомсалу, уже с осени 2017 года полиции было известно, что мужчины занимались в Ярваском уезде распространением и продажей наркотического вещества амфетамина в большом количестве. «Последовательная работа чиновников привела нас к задержанию мужчин», - добавил Тоомсалу.

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