Обвиняемый в торговле наркотиками умер в арестном доме

В понедельник, 12 февраля, в городе Пайде задержали 28-летнего и 42-летнего мужчин, в автомобиле Mazda которых нашли и изъяли 884 грамма порошкообразного вещества. Порошок содержал 156 граммов чистого амфетамина, которого хватило бы для наркотического опьянения 1200 человек.
Мужчин задержали в качестве подозреваемых в совершении преступления - незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве. Прокуратура ходатайствовала об аресте 28-летнего мужчины, и суд согласился с предъявленными аргументами. Подозреваемого арестовали 14 февраля, пишет Järva Teataja.
Задержанный в качестве подозреваемого 42-летний мужчина умер естественной смертью в Пайдеском арестном доме.
По словам главы Пайдеского полицейского участка Маргуса Тоомсалу, уже с осени 2017 года полиции было известно, что мужчины занимались в Ярваском уезде распространением и продажей наркотического вещества амфетамина в большом количестве. «Последовательная работа чиновников привела нас к задержанию мужчин», - добавил Тоомсалу.