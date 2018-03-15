В Таллинне полно глушилок. Электросчетчики отказываются передавать данные в Elekrtilevi

В течение трех месяцев счетчики в столичном районе Пыхья-Таллинн отказывались передавать данные с электросчетчиков, установленных в квартирах жилых домов. О сбое жители района узнали, неожиданно для себя получив счета, вдвое превышавшие привычные суммы.
В редакцию портала Rus.Postimees обратилась жительница одного из домов на улице Сыле, которая в начале декабря как раз и получила такой двойной счет. Естественно, сумма ее удивила, а потому она решила выяснить, в чем собственно дело? По ее словам, договориться по телефону ей не удалось. Пришлось ехать в контору Elektrilevi, где разговор тоже не сложился – представители электрофирмы не могли толком объяснить происходящее, клиентка не понимала, в чем виновата.
Далее к делу подключились городские юристы, которые посоветовали написать официальный запрос, из ответа на который клиентка узнала, что, оказывается, ее счетчик в течение трех месяцев по каким-то причинам не передавал показания потребления. Счета выставляли на основе прогноза, сделанного по прежнему потреблению – когда счетчик еще отправлял данные в фирму Elektrilevi.
Окончательно запутавшись в ситуации, жительница Пыхья-Таллинна обратилась к нам за помощью. Ей было непонятно, что это за сбой и почему за поломку счетчика, который принадлежит Elektrilevi, должна платить она? Кстати, обежав соседей, она нашла еще четверых, которым также в декабре был выставлен двойной счет. «Но это же грабеж! Сколько еще таких обманутых клиентов можно найти по району? Городу? Стране?»
Изучив присланные читательницей документы, мы поняли, что причина возникновения двойного счета кроется в том, что при выставлении фирмой предполагаемых счетов в то время, пока счетчики отказывались связываться с Eltktrilevi, клиент якобы потреблял чуть больше энергии, чем было спрогнозировано. На самом деле, речь идет о 20 дополнительных евро, которые нужно разделить на три месяца. Можно предположить, что такое возможно, поскольку это была уже осень, когда потребление возрастает по естественным причинам. Однако, о сбое в счетчике клиент, который не снимает показания сам, а надеется на то, что все данные уходят автоматически, знать ни при каких условиях не может. А потому не может быстро решить проблему и вызвать мастера. Это должна делать сама Elektrilevi, которая видит счетчики и снимает с них показания при составлении счета.
В данной ситуации клиенты три месяца не знали о поломке и не узнали бы, если бы при пересчете не оказалось, что им нужно заплатить в два раза больше, чем предполагалось. А это уже, мягко говоря, нечестно.
Однако прежде чем делать выводы, мы обратились в компанию Elektrilevi, которая после получения письменного согласия клиента на общение с прессой, согласилась разъяснить ситуацию.
На вопросы ответила руководитель Elektrilevi по вопросам обращений клиентов Кристийна Кеэрдоя: «В данном случае речь идет не об ошибке счетчика, а об отдельно стоящем и не принадлежащем Elektrilevi приборе, который препятствовал отдаленному считыванию показаний измерений. Счетчик собирал данные, но не передавал их нам. Передача данных Elektrilevi была нарушена в период с 1.08.2017 по 31.10.2017».
Она объяснила, что в течение этих трех месяцев клиенту выставляли счета за прогнозируемое по его прежнему потреблению количество электроэнергии: «Это обычная практика на тот случай, если данные со счетчика отдаленного считывания по каким-то причинам не поступят в Eletktrilevi».
После того, как нарушения, препятствующие поступлению данных, были устранены и передача восстановилась, как заверила Кеэрдоя, Elektrilevi начала снова выставлять клиенту счета на основании его реального потребления. «Кроме того, мы пересмотрели и не поступавшие нам в течение трех месяцев данные, и выяснилось, что в течение этих месяцев его потребление было больше, чем мы прогнозировали. Этот объем потребления, который не был оплачен в период счетов на основании прогноза, был добавлен в его счета позже», - сказала она.
Как понять, что счет выставляется не по факту, а на основании прогноза? «На счете с прогнозируемым объемом имеется соответствующая отметка».
Кеэрдоя говорит, что поставщик энергии всегда видит, если какой-то счетчик не передает данные правильно: «В таком случае, мы выясняем причины, почему передача данных нарушена».
По ее словам, подобные проблемы могут вызывать электроприборы сомнительного происхождения (например, приборы без маркировки СЕ из Китая), а также старые или сломанные телевизоры. Также нарушить передачу данных может какой-то более мощный электроприбор, например, водяной насос. Такие приборы могут нарушать передачу данных как в конкретном месте потребления, так и у соседей.
«Мы всегда связываемся с тем, кто вызвал перебой, и пытаемся решить ситуацию, чтобы передача данных шла правильно», - настаивает представитель Eltktrilevi.
Но почему устранение неполадок заняло целых три месяца?
«Установление точного источника помех заняло время. В данном районе мы выявили даже несколько источников помех. Какой из них точно повлиял на передачу данных со счетчика этого клиента, сегодня сказать сложно. Но в ходе работ в данном районе мы, в числе прочего, нашли преобразователь водяного насоса, выключатели, старые телевизоры и другие источники помех, которые создавали проблемы при передаче данным со счетчиков отдаленного считывания. После решения всех проблем и установки фильтров удалось восстановить связь со счетчиками», - ответили из фирмы после отправки уточняющих вопросов.
То есть получается, что к нашей читательнице тоже должны были приходить с проверкой телевизоров и водяных насосов? Однако она уверяет, что в квартиру никто не входил, даже на лестничной клетке не появлялся!
«Эти источники помех не обязательно должны находиться у этого клиента. Скорее всего, их и не было. Чаще всего помехи при передаче данных могут возникать от приборов, установленных где-то в стороне. Например, у соседей, или даже от стоящей на отдалении от жилого дома подстанции. Электросеть - один большой организм, в котором все между собой связано», - парировали в фирме.
В этой ситуации доказать, что клиента обманули, невозможно. Но можно обратить внимание других клиентов на то, что и такое возможно. Новомодные и принудительно установленные счетчики – это не панацея. Передаются данные или нет, клиент не знает. Единственный способ подстраховки – записывать для себя показания счетчика в последний день месяца и сравнивать с тем, что присылают в счете. Правда, в случае возникновения спора могут потребовать предъявить доказательства, а бумажка – это не аргумент. Что ж теперь, приглашать трех свидетелей и фотографировать каждый месяц окошко счетчика?
Эстония очень маленькая страна, и не нужно быть занудой, чтобы не понять, почему решение проблемы счетчиков одного небольшого района должно занимать три месяца. Лично мы не поняли.