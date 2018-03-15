В Таллинне полно глушилок. Электросчетчики отказываются передавать данные в Elekrtilevi

Она объяснила, что в течение этих трех месяцев клиенту выставляли счета за прогнозируемое по его прежнему потреблению количество электроэнергии: «Это обычная практика на тот случай, если данные со счетчика отдаленного считывания по каким-то причинам не поступят в Eletktrilevi».

После того, как нарушения, препятствующие поступлению данных, были устранены и передача восстановилась, как заверила Кеэрдоя, Elektrilevi начала снова выставлять клиенту счета на основании его реального потребления. «Кроме того, мы пересмотрели и не поступавшие нам в течение трех месяцев данные, и выяснилось, что в течение этих месяцев его потребление было больше, чем мы прогнозировали. Этот объем потребления, который не был оплачен в период счетов на основании прогноза, был добавлен в его счета позже», - сказала она.

Как понять, что счет выставляется не по факту, а на основании прогноза? «На счете с прогнозируемым объемом имеется соответствующая отметка».

Кеэрдоя говорит, что поставщик энергии всегда видит, если какой-то счетчик не передает данные правильно: «В таком случае, мы выясняем причины, почему передача данных нарушена».

По ее словам, подобные проблемы могут вызывать электроприборы сомнительного происхождения (например, приборы без маркировки СЕ из Китая), а также старые или сломанные телевизоры. Также нарушить передачу данных может какой-то более мощный электроприбор, например, водяной насос. Такие приборы могут нарушать передачу данных как в конкретном месте потребления, так и у соседей.

«Мы всегда связываемся с тем, кто вызвал перебой, и пытаемся решить ситуацию, чтобы передача данных шла правильно», - настаивает представитель Eltktrilevi.

Но почему устранение неполадок заняло целых три месяца?

«Установление точного источника помех заняло время. В данном районе мы выявили даже несколько источников помех. Какой из них точно повлиял на передачу данных со счетчика этого клиента, сегодня сказать сложно. Но в ходе работ в данном районе мы, в числе прочего, нашли преобразователь водяного насоса, выключатели, старые телевизоры и другие источники помех, которые создавали проблемы при передаче данным со счетчиков отдаленного считывания. После решения всех проблем и установки фильтров удалось восстановить связь со счетчиками», - ответили из фирмы после отправки уточняющих вопросов.

То есть получается, что к нашей читательнице тоже должны были приходить с проверкой телевизоров и водяных насосов? Однако она уверяет, что в квартиру никто не входил, даже на лестничной клетке не появлялся!

«Эти источники помех не обязательно должны находиться у этого клиента. Скорее всего, их и не было. Чаще всего помехи при передаче данных могут возникать от приборов, установленных где-то в стороне. Например, у соседей, или даже от стоящей на отдалении от жилого дома подстанции. Электросеть - один большой организм, в котором все между собой связано», - парировали в фирме.

В этой ситуации доказать, что клиента обманули, невозможно. Но можно обратить внимание других клиентов на то, что и такое возможно. Новомодные и принудительно установленные счетчики – это не панацея. Передаются данные или нет, клиент не знает. Единственный способ подстраховки – записывать для себя показания счетчика в последний день месяца и сравнивать с тем, что присылают в счете. Правда, в случае возникновения спора могут потребовать предъявить доказательства, а бумажка – это не аргумент. Что ж теперь, приглашать трех свидетелей и фотографировать каждый месяц окошко счетчика?