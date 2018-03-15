Попавшее в интернет видео избиения девочки в Ида-Вирумаа привело к уголовному делу

Это произошло в позапрошлое воскресенье вблизи кохтла-ярвеского торгового центра Vironia, где компания подростков избивала и унижала свою ровесницу. Речь идет о подростках 14-15 лет, которые на видео сквернословят и угрожают своей жертве, в конце концов избивают ее руками и ногами, вынуждая встать перед ними на колени. Предположительно, причиной избиения стало то, что жертва сказала, что она подала на них заявление в полицию.

В тот вечер подростков в компании было с дюжину, и большинство из них пассивно наблюдали за происходившим. Один из них сделал это видео, и позднее оно попало в социальные сети.

Одна из родителей, тоже видевших это видео, сказала «Северному побережью», что ее 14-летняя дочь тоже становилась жертвой подростков, собирающихся в центре Vironia и его окрестностях. До того, как было сделано видео избиения, ее возвращавшаяся из воскресной школы дочь по дороге домой зашла в центр Vironia, чтобы зайти в туалет, и, по ее словам, попалась караулившей там молодежной компании и девчонки из этой компании стали ей угрожать. По словам матери, дочку спасло от худшего то, что рядом оказался хороший знакомый дочери, который и вмешался.

«Они регулярно собираются там и пристают к проходящим подросткам, прося то сигареты, то деньги», - рассказала встревоженная родительница, добавив, что насилие происходит там тоже довольно часто.

Полиция в курсе видео, запечатлевшего избиение девочки, и для расследования этого дела было начато уголовное производство на основании заявления родителя девочки. Под следствием оказались четыре несовершеннолетние девочки, которым предъявлено подозрение в неправильном физическом обращении.

Полиция также знакома с проблемой собирающейся в Vironia молодежи, однако информации о случаях насилия, кроме этого эпизода, правоохранителям в последнее время не поступало.

Старшая по Кохтла-Ярвескому региону Идаской префектуры полиции Анна Тихомирова сказала, что молодежь собирается зимой в Vironia, поскольку больше ей пойти некуда. «Это место их развлечения. Причем там собираются несколько совершенно разных компаний», - сказала она.

Молодежный полицейский Андрей Алексеев добавил, что подростки хотят общаться, поэтому собираются в центре, однако этому сопутствуют шум и мусор, что беспокоит как работников, так и посетителей центра. «Что же касается этих разборок, то достаточно одного-двух агрессивно настроенных подростков, которые потянут за собой всю компанию», - сказал он.

Осенью прошлого года медиа писали об имевшем место в Vironia происшествии, когда местные пьяные парни напали на 14-летних таллиннских хоккеистов, ехавших из Нарвы домой. Нескольким человекам в результате потребовалась медпомощь. По этому делу тоже было начато уголовное производство и подозреваемых тут тоже четверо. На сегодня дело передано в прокуратуру, и, по словам полиции, прокуратура оценивает необходимость сбора дополнительных доказательств и проведения следственных действий.

По словам Анны Тихомировой, полиция постоянно получает вызовы в Vironia, но, зная тамошнюю ситуацию, и сама проводит там выборочный контроль. Однако проблема в том, что речь идет об общественном месте и запретить кому-то находиться там нельзя. «Если есть правонарушение, то мы являемся на место, но часто бывает так, что свидетелей, которые могли бы подтвердить нарушение закона, нет», - сказала Тихомирова, добавив, что полиции в таком случае остается лишь читать молодежи предупреждающие лекции. «Хорошей терапией является и то, когда им приходится брать в руки метлу и совок и убирать набросанную шелуху от семечек», — отметила она.

По словам полицейских, большая часть собирающейся в центре молодежи — из проблемных семей, и интересно, что многие приезжают в расположенный в Ярвеской части города центр Vironia из Ахтмеской части города. Полиция начала несколько производств о проступках относительно правонарушений, совершенных во время сборищ молодежи, но уголовных дел пока только два — по факту двух вышеупомянутых избиений.

Член правления центра Vironia Свен Михайлов сказал «Северному побережью», что до него сигналы о проблеме собирающейся в торговом центре молодежи дошли только на позапрошлой неделе. На настоящий момент руководство центра решило в связи с этим ввести дополнительные меры безопасности. «Однако фактом является также то, что у нас нет права вышвыривать их из центра», - добавил он.