Фуркад и Бо отдали победу сенсационному норвежцу

Никогда прежде Лунд не завоевывал в свой 31 год золота на этапах КМ в индивидуальных гонках, только в эстафетах, но в норвежскую эстафету можно ставить любого - все равно будет победа.

Теперь 12-летняя карьера Лунда увенчалась и первым индивидуальным золотом, причем медаль он завоевал на последних метрах дистанции. После второй стрельбы неожиданный победитель держался на местах близких к пьедесталу, но в последний километр, последние 500 метров, норвежец летел так, что даже накатывавший на финиш изо всех сил Бо проиграл Лунду шесть секунд.

Мартен Фуркад чуть уступил ходом Бо, Йоханнес заехал на штрафной круг, опередив на фишие француза на 0,8 секунды. Четвертым финишировал Юлиан Эберхард из Австрии. Его с Бо разделила секунда.

Евгений Гараничев из сборной России был промежуточным лидером на финише, но после окончания гонки вместо медали Евгению достались только цветы и 7-е место. Антон Шипулин стрелял хорошо, но бежал медленно. Итог 15-е место.