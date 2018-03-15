Ида-Вируская центральная больница ввела запрет на посещение больных

По данным Идаской службы Департамента здоровья, в Ида-Вирумаа заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями начала резко расти начиная с восьмой недели года и сейчас находится на пике.
Заболеваемость на десятой неделе года по сравнению с шестой неделей выросла в два раза. Если на шестой неделе в уезде было 25 подтвержденных случаев гриппа, то сейчас 62, пишет «Северное побережье».
«В Таллинне пик заболеваемости наблюдался уже месяц назад, а к нам пришел на восьмой неделе, рост числа заболеваний продолжается, и думаем, что продолжится еще в течение марта, - говорит старший инспектор Идаской службы Департамента здоровья Марина Мальва. - Доминирует вирус гриппа B, но есть и случаи вируса гриппа А».
В группе риска находятся дети, рост их заболеваемости идет параллельно с повышением общего количества заболевших, а также пожилые люди в возрасте старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями.
По словам Марины Мальва, среди заболевших в госпитализации нуждались в основном те, у кого не была сделана прививка против гриппа, и у них болезнь протекала в особенно острой форме.
Как сообщила Ида-Вируская центральная больница, в связи с ростом заболеваемостью гриппом и ОРВИ введен запрет на посещение больных во всех стационарных отделениях больницы. Он продлится до тех пор, пока болезнь не перестанет распространяться.