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Ида-Вируская центральная больница ввела запрет на посещение больных Растет заболеваемость гриппом и ОРВИ!

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Больничные койки. Снимок иллюстративный.

ФОТО: JOAO SILVA/NYT

По данным Идаской службы Департамента здоровья, в Ида-Вирумаа заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями начала резко расти начиная с восьмой недели года и сейчас находится на пике.

Заболеваемость на десятой неделе года по сравнению с шестой неделей выросла в два раза. Если на шестой неделе в уезде было 25 подтвержденных случаев гриппа, то сейчас 62, пишет «Северное побережье».

«В Таллинне пик заболеваемости наблюдался уже месяц назад, а к нам пришел на восьмой неделе, рост числа заболеваний продолжается, и думаем, что продолжится еще в течение марта, - говорит старший инспектор Идаской службы Департамента здоровья Марина Мальва. - Доминирует вирус гриппа B, но есть и случаи вируса гриппа А».

В группе риска находятся дети, рост их заболеваемости идет параллельно с повышением общего количества заболевших, а также пожилые люди в возрасте старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями.

По словам Марины Мальва, среди заболевших в госпитализации нуждались в основном те, у кого не была сделана прививка против гриппа, и у них болезнь протекала в особенно острой форме.

Как сообщила Ида-Вируская центральная больница, в связи с ростом заболеваемостью гриппом и ОРВИ введен запрет на посещение больных во всех стационарных отделениях больницы. Он продлится до тех пор, пока болезнь не перестанет распространяться.

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