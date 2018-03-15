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В уездных больницах закрывают родильные отделения

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Уездная больница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Осенью закроются родильные отделения в Пыльваской и Валгаской больницах. В дальнейшем роженицы должны будут ехать в Тарту или Выру, пишет Postimees.

"О закрытии родильных отделений из-за низкой рождаемости говорилось уже несколько лет", - сказала член правления Больничной кассы Майви Парв. По ее словам, в Южной Эстонии сейчас три больницы, в которых принимают менее трехсот родов в год. В дальнейшем рожениц будут направлять в Клинику Тартуского университета и в Выру в Южно-Эстонскую больницу.

По оценке Общества гинекологов, для качественного оказания услуг необходимо 400-500 родов в год. И Пыльваская, и Валгаская больницы отстают от этих показателей: в прошлом году в Валга приняли 138 родов, а в Пыльва - 245.

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