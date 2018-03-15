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Шокирующее открытие: почти вся бутилированная вода содержит потенциально опасный микропластик

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Вода. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Сотни миллионов людей ежедневно пьют бутилированную воду. А вместе с ней – огромное количество микрочастиц пластика. Об этом стало известно в ходе исследования, проведенного по заказу международной журналистской организации Orb Media. В сотрудничестве с Orb Media работали многие медиакомпании из разных уголков мира, в числе которых – Yleisradio, BBC, шведская телерадиокомпания SVT, немецкие Deutsche Welle и Die Zeit.

В рамках исследования были проверены 259 бутылок воды, продающихся в магазинах девяти разных стран, расположенных на пяти континентах: в Европе, Африке, Азии и обеих Америках. Было исследовано одиннадцать марок воды, многие из которых являются известными международными брендами, пишет Yle.

Микрочастицы пластмассы были обнаружены в бутылке каждого из исследованных брендов. Лишь в 17 бутылках из 259 пластика было такое незначительное количество, что оно могло попасть в воду в ходе исследования в лаборатории. В остальных образцах частиц было обнаружено в среднем 325 на литр. Больше всего пластмассы – 10 тысяч частиц в литре – содержала вода Pure Life производства концерна Nestle.

Пока научное сообщество не может с уверенностью сказать, является ли это количество большим или нет и какое влияние микрочастицы пластика оказывают на здоровье человека. Исследование однозначно показывает лишь то, что частиц пластмассы не удастся избежать, перейдя с воды из-под крана на бутилированную воду.

Авторы исследования считают, что пластмасса могла попасть в воду из пробки, поскольку большинство найденных частиц оказались полипропиленом, который используется при изготовлении пробок. В то же время полиэтилентерефталата (ПЭТ), из которого делают сами бутылки, обнаружено практически не было. Найденные в воде полимеры пластмассы свидетельствует о том, что лишь пятая части микропластика попала в бутылку из источника воды.

Согласно оценкам, в странах ЕС ежегодно от 75 до 300 тысяч тонн пластика в виде микрочастиц попадает в окружающую среду. Власти Евросоюза приняли стратегию по отказу от использования одноразовых пластмассовых изделий к 2030 году.

Производители воды исследуют ее безопасность по многим показателям, однако нынешние методы промышленного анализа не позволяют обнаруживать самые маленькие частицы. К тому же законодательство не обязывает компании-производители следить за содержанием пластика в своей продукции и не устанавливает предельно допустимые значения.

В рамках исследования была проверена вода следующих марок:

  • Aquafina
  • Dasani
  • Evian
  • Nestle Pure Life
  • San Pellegrino
  • Aqua
  • Bisleri
  • Epura
  • Gerolsteiner
  • Minalba
  • Wahaha

Пока большей проблемой остается отсутствие чистой питьевой воды 2,1 миллиарда человек, то есть у четверти населения Земли. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. К примеру, в Таиланде и Индии потребление водопроводной воды сопряжено с риском для здоровья, поэтому возможность купить чистую воду в бутылках является крайне важным фактором существования этих обществ. 

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