Юри Ратас отменил визит в Россию

Пресс-секретарь правительства Урмас Сеавер сообщил Postimees, что команда организаторов празднования столетия Эстонии предложила премьер-министру принять участие в проходящих с 16 по 21 мая Днях русской культуры в Красноярске.

"Премьер-министр думал об участии, поскольку считает важным празднование дня рождения Эстонии и в зарубежных странах. В этом году премьер-министр уже участвовал в мероприятиях по случаю столетия Эстонии в Соединенном Королевстве, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии", - сказал Сеавер.

"В свете недавних международных событий премьер-министр все же не считает возможным визит в Красноярск", - добавил он.

Как известно, отношения между западными странами и Россией еще сильнее ухудшились после того, как в Великобритании отравили российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.