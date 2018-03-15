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Юри Ратас отменил визит в Россию

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Юри Ратас

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от визита в Россию этой весной на проходящие в Красноярске Дни эстонской культуры.

Пресс-секретарь правительства Урмас Сеавер сообщил Postimees, что команда организаторов празднования столетия Эстонии предложила премьер-министру принять участие в проходящих с 16 по 21 мая Днях русской культуры в Красноярске.

"Премьер-министр думал об участии, поскольку считает важным празднование дня рождения Эстонии и в зарубежных странах. В этом году премьер-министр уже участвовал в мероприятиях по случаю столетия Эстонии в Соединенном Королевстве, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии", - сказал Сеавер.

"В свете недавних международных событий премьер-министр все же не считает возможным визит в Красноярск", - добавил он.

Как известно, отношения между западными странами и Россией еще сильнее ухудшились после того, как в Великобритании отравили российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Лидеры Великобритании и США считают, что за атакой стоит Россия.

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