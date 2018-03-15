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  • Харри Реднапп: "Раньше Россия и Великобритания были союзниками, а сейчас..."

Харри Реднапп: "Раньше Россия и Великобритания были союзниками, а сейчас..."

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ФОТО: Scanpix

Известный английский футбольный тренер, Харри Реднапп, в интервью "СЭ" выразил уверенность, что сборная Англии сыграет на чемпионате мира в России, несмотря на угрозы бойкота со стороны правительства.

На Туманном Альбионе бойкот связывают с отравлением бывшего двойного агента, работавшего как на российские так и на британские спецслужбы, Сергея Скрипаля. Реднапп заявил, что полной ясности в отравлении Скрипаля не было и нет: "Я читал, что был отравлен человек, но, честно говоря, не хочу вдаваться в детали этого инцидента. Все равно мы не можем знать полной картины. Никто не знает, что произошло на самом деле, а в новостях могут говорить что угодно."

По словам бывшего наставника многих клубов АПЛ до прямого бойкота дело не дойдет, то есть футболисты поедут в Россию, как и болельщики, но если последует официальный запрет, то футболистам придется подчиниться: "Не думаю, что мы должны бойкотировать чемпионат мира. Англия попала туда и должна играть. Уверен, что никакого бойкота не будет. Если правительство скажет не ехать, то мы и не поедем, очевидно же. Но я не думаю, что так будет. Английские футбольные болельщики очень хотят увидеть свою команду на чемпионате мира, многие уже купили билеты, распланировали лето. Для футболистов это тоже будет гигантским разочарованием, ведь они готовились к этому турниру много времени. Так что я даже не могу вообразить такую ситуацию. Уверен, что в России пройдет великолепный чемпионат мира, все будет на высоком уровне, и никаких проблем с болельщиками не будет. Думаю, что с безопасностью тоже все будет в порядке, ведь ваша страна заинтересована в том, чтобы турнир прошел отлично. Россия постарается все сделать идеально."

Реднапп выразил сожаление, что отношения России и Великобритании в данный момент испорчены, он привел пример сотрудничествa стран во время Второй мировой войны: "Я не знаю, что произошло, но знаю, что раньше, во время войн, Россия, Великобритания и США были союзниками. А что происходит сейчас? У меня нет объяснения этому. Спорт не имеет отношения к политике. Политики должны решать свои дела и не использовать футбол в решении каких-либо своих задач. Это будет катастрофа, если Англия не приедет на чемпионат мира."

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