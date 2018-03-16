Фото: новый многоквартирный дом недалеко от Вышгорода практически готов

По адресу Ао, 2 в Таллинне заканчиваются внутренние работы в новостройке. Вот-вот многоквартирный дом будет готов не только снаружи, но и внутри.

ФОТО: hermanni.ee

Выглядящий очень современно и стильно дом имеет название - Hermanni Maja. Его внешний вид, как утверждают застройщики, навеян как строгим обликом Тоомпеа, так и блеском драгоценностей.

ФОТО: hermanni.ee

Фасад дома, украшенный клинкерным кирпичом, делают особенным большие балконы и окна от пола до потолка. Просторная лестничная клетка с атриумом просматривается с первого этажа до последнего и заканчивается стеклянным куполом.

Всего в доме 38 квартир. Некоторые из них уже готовы к переезду владельцев.

ФОТО: hermanni.ee