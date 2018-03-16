Фото: новый многоквартирный дом недалеко от Вышгорода практически готов

На одной из маленьких тихих улочек у подножия Вышгорода заканчиваются отделочные работы в квартирах нового дома, коробка которого была готова еще осенью прошлого года, сообщает Kodu.
По адресу Ао, 2 в Таллинне заканчиваются внутренние работы в новостройке. Вот-вот многоквартирный дом будет готов не только снаружи, но и внутри.
Выглядящий очень современно и стильно дом имеет название - Hermanni Maja. Его внешний вид, как утверждают застройщики, навеян как строгим обликом Тоомпеа, так и блеском драгоценностей.
Фасад дома, украшенный клинкерным кирпичом, делают особенным большие балконы и окна от пола до потолка. Просторная лестничная клетка с атриумом просматривается с первого этажа до последнего и заканчивается стеклянным куполом.
Всего в доме 38 квартир. Некоторые из них уже готовы к переезду владельцев.
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