пятница, 16 марта 2018 г.
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  • Фото: новый многоквартирный дом недалеко от Вышгорода практически готов

Фото: новый многоквартирный дом недалеко от Вышгорода практически готов

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ФОТО: hermanni.ee

На одной из маленьких тихих улочек у подножия Вышгорода заканчиваются отделочные работы в квартирах нового дома, коробка которого была готова еще осенью прошлого года, сообщает Kodu

По адресу Ао, 2 в Таллинне заканчиваются внутренние работы в новостройке. Вот-вот многоквартирный дом будет готов не только снаружи, но и внутри. 

ФОТО: hermanni.ee

Выглядящий очень современно и стильно дом имеет название - Hermanni Maja. Его внешний вид, как утверждают застройщики, навеян как строгим обликом Тоомпеа, так и блеском драгоценностей. 

ФОТО: hermanni.ee

Фасад дома, украшенный клинкерным кирпичом, делают особенным большие балконы и окна от пола до потолка. Просторная лестничная клетка с атриумом просматривается с первого этажа до последнего и заканчивается стеклянным куполом.  

Всего в доме 38 квартир. Некоторые из них уже готовы к переезду владельцев. 

ФОТО: hermanni.ee

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