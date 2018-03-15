Российский корабль попросил убежища в Эстонии

Вчера изданию Saarte Hääl сообщили, что у порта Лымала какой-то корабль находится подозрительно близко от берега. Как выяснилось, это было российское торговое судно, которое попросило убежища от шторма в эстонских водах.
По данным карты движения судов на сайте MarineTraffic, убежища попросило шедшее под российским флагом торговое судно «Омский 134», портом назначения которого был находящийся в Швеции Менстерос.
Центр береговой охраны сообщил, что российский сухогруз просил убежища от шторма уже позавчера. Несмотря на то, что шторма не было и скорость ветра составляла 7-8 м/с.
«Сегодня (вчера - ред.) также были в силе штормовые предупреждения. Поскольку это судно, которое первоначально было построено как судно речного типа, оно особо чувствительно к морской погоде и льду», - пояснила пресс-секретарь полиции Кристи Райдла.