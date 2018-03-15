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Российский корабль попросил убежища в Эстонии

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Якорь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Вчера изданию Saarte Hääl сообщили, что у порта Лымала какой-то корабль находится подозрительно близко от берега. Как выяснилось, это было российское торговое судно, которое попросило убежища от шторма в эстонских водах.

По данным карты движения судов на сайте MarineTraffic, убежища попросило шедшее под российским флагом торговое судно «Омский 134», портом назначения которого был находящийся в Швеции Менстерос.

Центр береговой охраны сообщил, что российский сухогруз просил убежища от шторма уже позавчера. Несмотря на то, что шторма не было и скорость ветра составляла 7-8 м/с. 

«Сегодня (вчера - ред.) также были в силе штормовые предупреждения. Поскольку это судно, которое первоначально было построено как судно речного типа, оно особо чувствительно к морской погоде и льду», - пояснила пресс-секретарь полиции Кристи Райдла.

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