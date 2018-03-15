Российский корабль попросил убежища в Эстонии

По данным карты движения судов на сайте MarineTraffic, убежища попросило шедшее под российским флагом торговое судно «Омский 134», портом назначения которого был находящийся в Швеции Менстерос.

Центр береговой охраны сообщил, что российский сухогруз просил убежища от шторма уже позавчера. Несмотря на то, что шторма не было и скорость ветра составляла 7-8 м/с.