"Я тебе челюсть, сука, сломаю!": президентские дебаты в РФ завершились попыткой драки

В ходе эфира Сурайкин заявил модератору дебатов Владимиру Соловьеву, что вместе с ним в студию пришла женщина, которая на протяжении нескольких лет работала в подмосковном совхозе имени Ленина. Она обвиняет Грудинина в том, что он обманул ее семью и не предоставил ей квартиру вопреки своему обещанию и договору, передает Newsru.com.

Во время очередной рекламной паузы, когда женщина появилась в студии, Грудинин предпочел удалиться. Вместо кандидата в президенты от КПРФ на съемочную площадку вышел Шевченко.

Когда начался второй раунд дебатов, слово было предоставлено Сурайкину, вместо него начала говорить женщина, работавшая ранее в совхозе. "Я хотела обратиться к Грудинину. Но он увидел меня и сразу убежал. Он во всех интервью говорит, что я лгу. А это правда. Он нас выселил из квартиры…" - начала она свой рассказ.

Однако Шевченко перебил женщину, которую Сурайкин представил как свое доверенное лицо. Сторонник Грудинина возмутился тем, что кандидат от "Коммунистов России" стоит за одной трибуной вместе с женщиной. Соловьев согласился с доводами и попросил Сурайкина удалиться из студии.

Когда Сурайкин уже направлялся к выходу, между ним и Шевченко началась словесная перепалка. Доверенное лицо Грудинина назвал кандидата от "Коммунистов России" "бандеровским провокатором". Услышав это, Сурайкин развернулся и быстрым шагом направился к Шевченко, грозя по пути избиением.

"Я тебе сейчас в морду дам… Ты че сказал? Я тебе челюсть, сука, сломаю! Мразь! Наемная мразь", - прокричал Сурайкин, пытаясь добраться с кулаками до Шевченко. Ему этого сделать, впрочем, не удалось, потому что политиков разняли охранники, и Сурайкин удалился из студии.

Накануне в ходе президентских дебатов на телеканале "Россия-1" кандидат в президенты РФ Ксения Собчак неоднократно жаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на то, что другие участники дискуссии постоянно перебивают ее. В итоге Собчак расплакалась и вышла из студии, не дожидаясь окончания эфира.

Отметим, что журналист Максим Шевченко не в первый раз за последнее время оказывается в центре скандала. 30 января в прямом эфире радио "Комсомольская правда" произошла потасовка между Шевченко и историком Николаем Сванидзе, к которой привел спор о роли Иосифа Сталина в российской истории.

Шевченко и Сванидзе обсуждали в эфире вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить". Шевченко обвинил Сванидзе в том, что тот якобы "плюет на могилы" советских солдат.

В ответ Сванидзе обвинил оппонента во лжи: "Врешь, врешь ты, мерзавец! Я не плюю на могилы, у меня отец воевал". Затем Сванидзе сказал Шевченко: "Был бы ближе, по морде бы ты у меня получил". "Да, пожалуйста. Вот, я тут. Встань и дай... Че ты, ссыкло такое..." - предложил Шевченко.