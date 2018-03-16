В США арендатор разгромил дом на глазах владельцев

Правила Airbnb запрещают заселяться более чем 15 гостям. Арендатор дома Челси Макговерн в Сан-Антонио обещал, что будет там один и, "возможно, пригласит пару друзей". Но что-то пошло не так. Макговерн утверждает, что в дикой вечеринке приняли участие около 300 человек. Молодежь пытался утихомирить ее муж Том, к дому неоднократно вызывали полицию - но все тщетно.

В полиции Сан-Антонио ABCNews подтвердили, что получали вызовы из этого района в связи с шумом и созданными множеством машин пробками. Также горожане сообщали о несовершеннолетних, распивающих алкоголь прямо на улице.

Наутро супруги Макговерн обнаружили, что буйные гости разломали стол в столовой, расцарапали стены и шкафы, побили окна и бокалы, оставили везде пивные бутылки, а стены украсили окурками. В доме пахло марихуаной, а хозяйскую кровать залили фекалиями. Ущерб Челси оценивает в 18 тысяч долларов. При этом лишь в декабре они с Томом закончили ремонт, который обошелся в 40 тысяч долларов.

Челси особенно опечалена из-за шкафов: у ее мужа мебельная мастерская, и его продукцию выставляли в коттедже, используя его как выставочный зал. Чтобы бизнес не встал, пришлось срочно все перекрашивать и размещать новую мебель.

Макговерн, как и другие недовольные Airbnb, утверждает, что компания очень долго не уделяла внимания ее претензиям. Вечеринка прошла в феврале, и почти месяц она добивалась вразумительной обратной связи. В Airbnb от нее попросили задокументировать ущерб, а также подтвердить наличие в доме более чем 15 гостей. Челси говорит, что ее муж вел оперативную съемку всю ночь и все заснято на камеру. Макговерн уверена, что арендатор обманул ее и планировал масштабную вечеринку с самого начала.

В комментарии для ABCNews менеджмент Airbnb признал, что первоначальный отклик на звонки миссис Макговерн "не соответствовал стандартам компании". Сейчас, уверяют в сервисе краткосрочной аренды жилья, компания находится в постоянном контакте и с арендодателем, и с полицией.