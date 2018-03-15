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  • "Опасная зона. Летает мебель": буйный житель Ласнамяэ поджег дверь своих соседей

"Опасная зона. Летает мебель": буйный житель Ласнамяэ поджег дверь своих соседей

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Двор в Ласнамяэ, снимок иллюстративный

ФОТО: Станислав Мошков

Выброшенная из окна мебель, ночные крики и подожженная дверь - жильцы одной из ласнамяэских многоэтажек безуспешно пытаются избавиться от соседа, который мешает жить всему дому, пишет Rus.err со ссылкой на "Инсайт".

О жителе одного из ласнамяэских домов, выкидывающем из окна мебель и терроризирующем остальных жильцов, СМИ сообщали и ранее, но на прошлой неделе соседи беспокойного мужчины были вынуждены вновь обратиться в полицию и к журналистам: он поджег чужую дверь.

К счастью, никто из его соседей не пострадал - им повезло, что для поджога мужчина воспользовался не бензином, а растворителем.

Жильцы дома, с которыми удалось пообщаться "Инсайту", рассказали, что постоянно испытывают страх, в помощь правоохранительных органов они не верят, хотя и вызывают полицию при каждом приступе.

По словам руководителя Ида-Харьюского патрульного отделения Юхана Йевонена, выселить беспокойного жильца можно будет только через суд, но, даже если соседи возьмутся за это, впереди их будет ждать затяжной процесс, во время которого мужчина останется в доме.

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