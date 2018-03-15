"Опасная зона. Летает мебель": буйный житель Ласнамяэ поджег дверь своих соседей

О жителе одного из ласнамяэских домов, выкидывающем из окна мебель и терроризирующем остальных жильцов, СМИ сообщали и ранее, но на прошлой неделе соседи беспокойного мужчины были вынуждены вновь обратиться в полицию и к журналистам: он поджег чужую дверь.

К счастью, никто из его соседей не пострадал - им повезло, что для поджога мужчина воспользовался не бензином, а растворителем.

Жильцы дома, с которыми удалось пообщаться "Инсайту", рассказали, что постоянно испытывают страх, в помощь правоохранительных органов они не верят, хотя и вызывают полицию при каждом приступе.