пятница, 16 марта 2018 г.
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  • Репортаж Rus.Postimees: сто знаковых для Эстонии кораблей и всего одна гавань – как такое возможно?

Репортаж Rus.Postimees: сто знаковых для Эстонии кораблей и всего одна гавань – как такое возможно? Фото и видео!

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Каждый год, в период с 1918 по 2018, представлен одним из кораблей выставки, с которым именно в это время происходило знаменательное событие. Это может быть как год постройки, так и год гибели того или иного корабля, пересечение экватора под эстонским флагом, бегство из Швеции в Соединенные Штаты или же начало круизных рейсов из Таллинна по Балтийскому морю. Вашему вниманию представлены все виды кораблей - пассажирские лайнеры, военные и торговые корабли, парусники, пароходы, речные суда и многие другие.

«Концепция этой выставки – показать сто кораблей за сто лет. Мы выбрали сто самых интересных кораблей, о которых можно рассказать, и каждый из них соответствует какому-то году – с 1918 по сегодняшний день. Суда представлены в основном моделями, а также предметами и стендами в виде бумажных корабликов, которые стоят на нашем полу, так похожем на водную поверхность», - рассказал о выставке «100 лет под килем. История Эстонии в кораблях, 1918-2018» художник Морского музея Роман Маткевич.

На выставке можно наблюдать все виды кораблей – пассажирские лайнеры, военные и торговые корабли, парусники, пароходы, речные суда и многие другие. Спешите в Летную гавань знакомиться с историческим флотом Эстонии!

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