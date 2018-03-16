Репортаж Rus.Postimees: сто знаковых для Эстонии кораблей и всего одна гавань – как такое возможно?

Каждый год, в период с 1918 по 2018, представлен одним из кораблей выставки, с которым именно в это время происходило знаменательное событие. Это может быть как год постройки, так и год гибели того или иного корабля, пересечение экватора под эстонским флагом, бегство из Швеции в Соединенные Штаты или же начало круизных рейсов из Таллинна по Балтийскому морю. Вашему вниманию представлены все виды кораблей - пассажирские лайнеры, военные и торговые корабли, парусники, пароходы, речные суда и многие другие.