Гордимся! Создатели Taxify братья Виллиги признаны лучшими предпринимателями Эстонии

Церемония награждения победителей конкурса Ernst & Youngi Eesti прошла в таллиннском Котле культуры. В центре (слева направо): обладатель премии за дело всей жизни Энн Кунила и лауреаты 2018 года братья Виллиги. ФОТО: Liis Treimann

Журнал Forbes в начале годе включил главу компании Taxify Маркуса Виллинга в список самых перспективных людей Европы в возрасте до 30 лет.

Аудиторско-консалтинговая компания EY уже в десятый раз наградила выдающихся предпринимателей. В этом году в число финалистов отборочного тура в Эстонии вошли девять предпринимателей, представляющие пять фирм.

1. Алексей Сницаренко (ElectroAir OÜ)

Компания обеспечивает наземное питание для воздушных судов разных типов во всех уголках мира – от Дальнего Востока до Латинской Америки.

Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtja gala Kultuurikatlas ФОТО: Liis Treimann

2. Индрек Лаул (Estonia Klaverivabrik AS)

Таллиннская фабрика производит знаменитый инструмент — рояль «ESTONIA». Компания не только выжила и выдержала все перипетии смены эпох, но и вырвалась в мировые лидеры по производству концертных роялей.

Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtja gala Kultuurikatlas ФОТО: Liis Treimann

3. Яан Лутс и Валлот Мангус (OÜ TMB Element)

Предприятие OÜ TMB Element производит все основные сборные железобетонные элементы, используемые в строительных конструкциях. Тартусцы рискуют повторить историю успеха компании Tallink, стремительно завоевывая позиции на разных берегах Балтийского моря.

Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtja gala Kultuurikatlas ФОТО: Liis Treimann

4. Йоэль Острат, Сийм Лийвамяги и Риво Сисас (Mattias Cafe OÜ)

Многим знакомо кафе Вернера (Werneri kohvik), расположенное на улице Тартуского университета. Торты Густава, вышедшие из подвалов Вернера, стали неотъемлемой частью праздничных столов эстонцев. В ближайшем будущем начнется экспансия этой сладкой продукции на иностранные рынки.

Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtja gala Kultuurikatlas ФОТО: Liis Treimann

5. Мартин Виллиг и Маркус Виллиг (Taxify OÜ)

Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtja gala Kultuurikatlas ФОТО: Liis Treimann

Конкурс EY «Предприниматель года» – самая престижная международная премия для бизнесменов. В июне 2018 года победитель национального этапа будет отстаивать честь Эстонии в международном финале конкурса в Монте-Карло (Монако).

Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtja gala Kultuurikatlas ФОТО: Liis Treimann

Интервью с победителями:

В числе главных своих достижений молодые предприниматели назвали быстрый прорыв Taxify на международный рынок, сильные результаты, в т.ч. за рубежом, высокие темпы роста и смелый прогноз на будущее. В минувшем году компания увеличила объем своего бизнеса примерно в 10 раз, в этом году Taxify планирует нарастить объемы ещё в три-пять раз.