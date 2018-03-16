Гордимся! Создатели Taxify братья Виллиги признаны лучшими предпринимателями Эстонии

Накануне поздно вечером определились победители конкурса EY «Предприниматель года 2018». Обладателями почетного титула стали братья Мартин и Маркус Виллиги, основавшие фирму Taxify.
Журнал Forbes в начале годе включил главу компании Taxify Маркуса Виллинга в список самых перспективных людей Европы в возрасте до 30 лет.
Аудиторско-консалтинговая компания EY уже в десятый раз наградила выдающихся предпринимателей. В этом году в число финалистов отборочного тура в Эстонии вошли девять предпринимателей, представляющие пять фирм.
1. Алексей Сницаренко (ElectroAir OÜ)
Компания обеспечивает наземное питание для воздушных судов разных типов во всех уголках мира – от Дальнего Востока до Латинской Америки.
2. Индрек Лаул (Estonia Klaverivabrik AS)
Таллиннская фабрика производит знаменитый инструмент — рояль «ESTONIA». Компания не только выжила и выдержала все перипетии смены эпох, но и вырвалась в мировые лидеры по производству концертных роялей.
3. Яан Лутс и Валлот Мангус (OÜ TMB Element)
Предприятие OÜ TMB Element производит все основные сборные железобетонные элементы, используемые в строительных конструкциях. Тартусцы рискуют повторить историю успеха компании Tallink, стремительно завоевывая позиции на разных берегах Балтийского моря.
4. Йоэль Острат, Сийм Лийвамяги и Риво Сисас (Mattias Cafe OÜ)
Многим знакомо кафе Вернера (Werneri kohvik), расположенное на улице Тартуского университета. Торты Густава, вышедшие из подвалов Вернера, стали неотъемлемой частью праздничных столов эстонцев. В ближайшем будущем начнется экспансия этой сладкой продукции на иностранные рынки.
5. Мартин Виллиг и Маркус Виллиг (Taxify OÜ)
Конкурс EY «Предприниматель года» – самая престижная международная премия для бизнесменов. В июне 2018 года победитель национального этапа будет отстаивать честь Эстонии в международном финале конкурса в Монте-Карло (Монако).
Интервью с победителями:
В числе главных своих достижений молодые предприниматели назвали быстрый прорыв Taxify на международный рынок, сильные результаты, в т.ч. за рубежом, высокие темпы роста и смелый прогноз на будущее. В минувшем году компания увеличила объем своего бизнеса примерно в 10 раз, в этом году Taxify планирует нарастить объемы ещё в три-пять раз.
Создатели компании также прокомментировали, чем завершились вспыхнувшие несколько месяцев назад споры между водителями Taxify и руководством фирмы. Подробности - в видео!