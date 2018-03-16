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В Русском театре покажут спектакль «Ужин на пятерых по-французски»

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В Русском театре пройдет спектакль «Ужин на пятерых по-французски».

ФОТО: Афиша мероприятия

3 апреля в зеркальном фойе Русского театра уже в 50 раз будет показан «Ужин на  пятерых по-французски». Это последняя режиссерская работа промоутера и режиссера Адольфа Кяйса и один из любимейших спектаклей для блестяще играющих в нем артистов Русского театра Татьяны Космыниной, Марины Маловой, Александра Кучмезова, Сергея Фурманюка. В этом спектакле состоялся актерский дебют известного режиссера и радиожурналиста Владимира Барсегяна.

Спектакль поставлен по пьесе очень популярных во Франции драматургов Александра де Ла Пателлере и Матье Делапорте «Имя», одной из лучших комедий 2011 года. Она имела в театре настолько большой успех, что авторы пьесы решили снять по ней фильм с теми же актерами. Премьера фильма состоялась в апреле 2012 года в Париже. Сейчас фильм идет на экранах многих стран Европы и бьет кассовые рекорды.

Эта пьеса – образец лучших традиций современной французской драматургии. Светлый, печальный, добрый финал, который  даст зрителям пищу для размышлений над тем, как они сами строят свою жизнь.

Винсент торжествует, так как будет отцом в первый раз. Приглашенный на ужин к сестре Елизавете и Пьеру, ее мужу, он встречает Жана, своего друга детства. В ожидании прибытия Анны, его молодой жены, они обсуждают будущее отцовство, пребывая в прекрасном настроении. Но когда Винсента спросили об имени будущего ребенка, его ответ производит эффект разорвавшейся бомбы.

Блестяще переданная авторами атмосфера человеческих отношений сменяется тонким и легким французским юмором, пронизывает и завораживает зрителя.

Умеем ли мы смеяться над собой, умеем ли прощать, умеем ли говорить откровенно в глаза правду о своих мыслях? Было ли у вас такое, хватало ли смелости? Каждый ли воспользовался шансом быть честным перед собой хоть раз в жизни? Ответ риторичен и строго индивидуален. У каждого  из нас есть свой скелет в шкафу и каждый из нас свято бережет тайну его появления и хранения.

Пятеро друзей в одной квартире вязнут в хлопотах, коварных перепалках, серьезных оскорблениях, но, тем не менее, они счастливы, они не сбегают друг от друга, они продолжают говорить, объяснять друг другу причины и следствия. Что приводит к ярким открытиям, коварным признаниям и безграничной радости и печали. Эти ребята честны и откровенны. Они любят себя, жалеют себя, жалеют друг друга, они настоящие, такие как люди, живущие за стенкой вашей квартиры.

Будем добрее друг к другу, и в этом нам поможет улыбка, юмор и спектакль «Ужин на пятерых по-французски». 

Билеты в продаже во всех кассах Piletilevi. Спектакль в одном действии, продолжительность – 1 час 45 мин.

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