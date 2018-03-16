На шоссе Йыхви-Тарту лесное животное спровоцировало тяжело ДТП

15 марта в 22.30 в Тартумаа на 119-м км шоссе Йыхви-Тарту-Валга перед автомобилем Peugeot выбежало лесное животное, которое 27-летнему водителю удалось объехать. В результате маневра водитель потерял контроль над машиной и она врезалась в металлическое ограждение по левую сторону дороги, а после в двигавшийся по встречной полосе автомобиль Volkswagen Golf Variant, за рулем которого была 58 летняя женщина.