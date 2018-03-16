Надежда Савченко предложила Путину обменять украинских военнопленных на нее

"Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена - мой обмен - я согласна. Если бы мне предложили волю в России - это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных", - заявила Савченко.

При этом Савченко не уточнила, имеет ли она в виду граждан Украины, отбывающих наказание в российских тюрьмах или украинцев, взятых в плен на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает Newsru.

Напомним, Савченко участвовала в военных действиях на Донбассе в 2014 году. Затем она оказалась в России, где была осуждена на 22 года колонии по делу об убийстве журналистов ВГТРК на Донбассе. Сама Савченко все обвинения отвергала.

В мае 2016 года ее обменяли на двух граждан РФ, которых в Киеве называли "бойцами ГРУ", воевавшими против сил АТО в Луганской области. Юридически обмен оформили через помилование осужденных президентами России и Украины.

Президент Украины Петр Порошенко наградил летчицу орденом Героя Украины. Еще в октябре 2014 года, находясь в московском СИЗО, она была избрана депутатом Верховной Рады.

Однако после возвращения на родину Савченко сделала ряд скандальных заявлений - в частности, предложила начать прямые переговоры с руководителями ДНР и ЛНР и заявила, что стороны конфликта на Донбассе для достижения мира должны просить прощения друг у друга.