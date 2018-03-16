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Новобранцы примут присягу в парке Ласнамяэ

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Парк Юрьевой ночи. Фото иллюстративное.

ФОТО: Albert Truuväärt

Сегодня, 16 марта в парке Юрьевой ночи на торжественной церемонии принятия воинской присяги примут участие 170 молодых призывников Караульного батальона, в том числе и одна девушка. Начало церемонии в 11 часов.

Торжественная церемония принятия военной присяги молодыми людьми традиционно пройдет в парке Юрьевой ночи в Ласнамяэ. В этот день слова присяги произнесут 170 солдат-срочников, начавших свою службу 3 января. 

Солдат поприветствуют командующий Караульным батальоном, сотрудники штаба Караульного батальона, военно-морской Каплан, представители других частей, а так же близкие призывников. В церемонии примет участие оркестр Сил обороны.

Мероприятие организовано Караульным батальоном в сотрудничестве с управой Ласнамяэ и НКО "Парк Юрьевой ночи".

Управа Ласнамяэ приглашает всех жителей принять участие в торжественной церемонии.

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