Новобранцы примут присягу в парке Ласнамяэ

Сегодня, 16 марта в парке Юрьевой ночи на торжественной церемонии принятия воинской присяги примут участие 170 молодых призывников Караульного батальона, в том числе и одна девушка. Начало церемонии в 11 часов.
Торжественная церемония принятия военной присяги молодыми людьми традиционно пройдет в парке Юрьевой ночи в Ласнамяэ. В этот день слова присяги произнесут 170 солдат-срочников, начавших свою службу 3 января.
Солдат поприветствуют командующий Караульным батальоном, сотрудники штаба Караульного батальона, военно-морской Каплан, представители других частей, а так же близкие призывников. В церемонии примет участие оркестр Сил обороны.
Мероприятие организовано Караульным батальоном в сотрудничестве с управой Ласнамяэ и НКО "Парк Юрьевой ночи".
Управа Ласнамяэ приглашает всех жителей принять участие в торжественной церемонии.