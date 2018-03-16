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Глава МИД Эстонии: Крым был и остается территорией Украины

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Свен Миксер.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Крым был и остается территорией Украины, об этом министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил в пятницу, в четвертую годовщину аннексии Крыма.

16 марта четыре года назад Российская Федерация провела на территории Украины имитацию референдума, вслед за которым 18 марта произошло незаконное присоединение Крыма к России. 

«Мы осуждаем состоявшуюся четыре года назад незаконную аннексию, произведенную Российской Федерацией в нарушение Конституции Украины, игнорируя волю народа Украины и действующие международные договоренности. Крым был и остается частью Украины», - подчеркнул Миксер.

Об этом говорится в переданном в пятницу BNS заявлении министра иностранных дел Эстонии.

В заявлении отмечается, что Эстония осуждает серьезные нарушения международного права, совершенные Россией как оккупационной силой и после аннексии: местное население насильно призывают на срочную службу в армию, принуждают принимать российское гражданство, отчуждают у людей имущество, ограничивают свободу слова и вероисповедания. В течение четырех последних лет положение жителей полуострова ухудшилось, почти 40 000 человек из числа местных жителей покинули этот регион под давлением психологического и физического террора.

«Оккупационные власти постоянно нарушают права человека и основные права, задерживают граждан Украины, известны случаи применения пыток и насилия, особенно тяжелым остается положение коренного населения полуострова — крымских татар. В условиях аннексии стало сложнее поддерживать связь и с проживающими в Крыму эстонцами», - отметил министр иностранных дел.

Россия продолжает экономическую и политическую интеграцию Крыма. Также предпринимаются шаги по милитаризации полуострова, что ставит под угрозу безопасность во всем регионе Черного моря. Эстония осуждает строительство Керченского моста, которое ведется без разрешения Украины и которое, помимо прочего, препятствует доступу грузовых судов к морским портам Украины.

Нарушение норм международного права не должно оставаться без последствий. Эстония по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы продолжаем поднимать тему положения в Крыму на международной арене. Мы в полной мере поддерживаем политику непризнания аннексии Крыма, мы выступаем за продолжение и развитие санкций, настаиваем на освобождении незаконно арестованных людей. Крайне важно, чтобы междунардным организациям был обеспечен доступ в Крым», - подчеркнул Миксер.

Он добавил, что Эстония осуждает проведение властями России выборов в Крыму и Севастополе и заявляет, что не признает их результаты.

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