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Лоуэлл Бэйли: «Плохо, что русские опять выступают на Кубке мира»

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ФОТО: FLORIAN CHOBLET/AFP

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли разочарован тем, что сборной России разрешают выступать на этапах Кубка мира.

«Плохо, что русские опять выступают на Кубке мира. МОК сделал большой шаг вперед, отстранив многих русских от Олимпиады, а IBU через полторы недели после Игр сделал вид, что глух и разрешил им выступать. После этого я прекрасно понял позицию IBU.

Очевидно, что IBU не хочет сражаться за чистый спорт и право спортсменов выступать на чистых соревнованиях. Что касается бойкота этапа в Тюмени, то если мы не будем действовать сейчас, то что же нас ждет в будущем?» – рассказал Бэйли NRK.

МОК не допустил ряд российских спортсменов к Олимпиаде-2018, не предъявив никаких обвинений и не предоставив никаких объяснений по этому решению.

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