Лоуэлл Бэйли: «Плохо, что русские опять выступают на Кубке мира»

«Плохо, что русские опять выступают на Кубке мира. МОК сделал большой шаг вперед, отстранив многих русских от Олимпиады, а IBU через полторы недели после Игр сделал вид, что глух и разрешил им выступать. После этого я прекрасно понял позицию IBU.

Очевидно, что IBU не хочет сражаться за чистый спорт и право спортсменов выступать на чистых соревнованиях. Что касается бойкота этапа в Тюмени, то если мы не будем действовать сейчас, то что же нас ждет в будущем?» – рассказал Бэйли NRK.