Капитан Россия: Илья Ковальчук жертвует олимпийский автомобиль на благотворительность

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук рассказал, что продает машину BMW X5 за победу на Олимпиаде и вырученные средства направит на благотворительность.
"Мы вместе пожертвуем или в детский дом, или поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги на реабилитацию. Кроме машины у нас еще есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, что такой больше не будет, и Россия будет играть гербом на груди, – сказал Ковальчук в интервью на YouTube-канале «Дневник Хача».
Чуть позже Ковальчук сделал запись в инстаграмме о том, что машина уже продана. Автомобиль ранее достался хоккеисту в качестве подарка за победу на Олимпийских играх. Ковальчук сообщил, что деньги, полученные от продажи машины, будут направлены на благотворительность. Планировалось выручить более 100 000 евро.
«Друзья!!! Машина продана!! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!» – написал нападающий.