Капитан Россия: Илья Ковальчук жертвует олимпийский автомобиль на благотворительность

"Мы вместе пожертвуем или в детский дом, или поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги на реабилитацию. Кроме машины у нас еще есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, что такой больше не будет, и Россия будет играть гербом на груди, – сказал Ковальчук в интервью на YouTube-канале «Дневник Хача».