Таллиннского таксиста-пирата приговорили к аресту

Таксист-пират после неуплаты денежного штрафа получил в качестве наказания четыре дня ареста, сообщает Postimees.
В апреле прошлого года МуПо начало производство в отношении таксиста-пирата Андрея и назначила ему штраф в размере 160 евро.
Но Андрей не оплатил штраф своевременно и он был передан судебным исполнителям, которые выяснили, что у Андрея отсутствует какое-либо имущество.
МуПо после обратилась в суд с ходатайством о замещающем наказании. Андрей пропустил заседание суда, объяснив это переломом ноги, но никаких доказательств этому не было предоставлено.
На заседании 6 марта этого года Андрей был на месте и ходатайствовал о замене штрафа на общественно-полезные работы. Суд принял во внимание безразличное отношение нарушителя и его безответственность, поэтому приговорил его в качестве замещающего наказания к четырем дням ареста, которые необходимо отбыть в арестном доме.