Таллиннского таксиста-пирата приговорили к аресту

В апреле прошлого года МуПо начало производство в отношении таксиста-пирата Андрея и назначила ему штраф в размере 160 евро.

Но Андрей не оплатил штраф своевременно и он был передан судебным исполнителям, которые выяснили, что у Андрея отсутствует какое-либо имущество.

МуПо после обратилась в суд с ходатайством о замещающем наказании. Андрей пропустил заседание суда, объяснив это переломом ноги, но никаких доказательств этому не было предоставлено.