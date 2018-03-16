Фото: ассортимент кафельной плитки в магазинах Эстонии поражает воображение

Архитектор внутреннего пространства Кюлли Салум, работающая над своими проектами в сотрудничестве с Plaadipunkt, говорит, что сейчас на гребне волны плитка больших размеров с имитацией камня, мелкую плитку в виде мозаики сейчас используют мало: «Чем меньше швов, тем лучше, а мозаичную плитку трудно содержать в чистоте».

Технология дигитальной печати сейчас предлагает много различных и очень красивых решений для плитки. Особенно много вариантов рисунков, имитирующих дерево, которые выглядят так натурально, что невозможно понять, дерево это или нет.

Среди новых возможностей дигитальной печати - плитка с 3D-орнаментом. ФОТО: Plaadipunkt

Менеджер по ассортименту фирмы Floorin Танель Аруоя говорит, что плитка с имитацией древесины очень популярна за рубежом: такая продукция занимает 40% от мирового производства керамической плитки. В Эстонии ее популярность только набирает обороты.

Салум рекомендует использовать такую плитку в домах, где есть дети и животные, а также полы с подогревом: «Кроме того, плитка с имитацией древесины очень хороша на балконах, террасах и во влажных помещениях».

Имитация древесины может выглядеть по-разному. Например, так - на стенах... ФОТО: Plaadipunkt

... а так - на полу. Чем не паркет? ФОТО: Plaadipunkt

Дизайнер Меэлис Пресс, как и его колллега Кюлли Салум, считает, что очень практично использовать плитку больших размеров: «Допустим, дизайн вашей ванной предполагает имитацию пещеры. Две-три большие плитки - и у вас готова одна стена или пол».

Аруоя добавляет, что в последнее время в тренде имитация мрамора и бетонно-мозаичная плитка terrazzo. Реалистичные текстильные мотивы тоже неизменно популярны. «С их помощью можно придать теплоту и уют помещениям, стены которых нельзя обтянуть настоящей тканью. Например, в санузлах», - уточнил Аруоя.

Стены в этой ванной покрыты плиткой с текстильным узором. ФОТО: ttaru.com

Приступая к ремонту и отделке квартир, владельцы хотят быть уверенными, что их выбор плитки правилен. Они хотят, чтобы плитка была модной, но сохраняла свою актуальность на протяжении нескольких лет.

Меэлис Пресс советует в таком случае следует выбирать нейтральные варианты: минимализм и монохромность всегда смотрятся достойно.

Хорошо смотрятся рядом плитки с разным рельефом. ФОТО: ttaru.com

Несколько устарели и вышли из моды следующие размеры: 30 х 30, 30 х 60 и 40 х 40 см. «Потребители слишком привыкли к ним, но пораискать что-то новое. По самым доступным ценам сейчас есть гораздо более интересные размеры», - говорит Пресс.

По словам Аруоя, тренды приходят и уходят, чтобы снова вернуться, поэтому говорить о том, что в моде и что из нее вышло, просто бессмысленно. «Например, когда-то остромодными считались плитки, имитирующие металл, или клинкерные плитки cotto. Потом они надолго исчезли, но за последние два года о них опять заговорили», - сказал специалист.

В тренде плитка, имитирующая разнообразные природные камни. В любом случае имитация дешевле и ухаживать за ней легче. ФОТО: ttaru.com

Как добавил Аруоя, хороший пример - плитка октагон. Это белые плитки с черными квадратиками на уголках, классический рисунок, широко используемый во все времена и во всем мире. Особенно хорошо этот рисунок подходит для интерьеров, стилизованных под начало прошлого века в реновированных квартирах эстонского времени.