Фото: ассортимент кафельной плитки в магазинах Эстонии поражает воображение

Покупателя кафеля ждет много сюрпризов: выбор так огромен, что глаза разбегаются и сделать выбор чрезвычайно трудно, пишет ответственный редактор портала Kodu Анна-Лийса Метс.
Архитектор внутреннего пространства Кюлли Салум, работающая над своими проектами в сотрудничестве с Plaadipunkt, говорит, что сейчас на гребне волны плитка больших размеров с имитацией камня, мелкую плитку в виде мозаики сейчас используют мало: «Чем меньше швов, тем лучше, а мозаичную плитку трудно содержать в чистоте».
Технология дигитальной печати сейчас предлагает много различных и очень красивых решений для плитки. Особенно много вариантов рисунков, имитирующих дерево, которые выглядят так натурально, что невозможно понять, дерево это или нет.
Менеджер по ассортименту фирмы Floorin Танель Аруоя говорит, что плитка с имитацией древесины очень популярна за рубежом: такая продукция занимает 40% от мирового производства керамической плитки. В Эстонии ее популярность только набирает обороты.
Салум рекомендует использовать такую плитку в домах, где есть дети и животные, а также полы с подогревом: «Кроме того, плитка с имитацией древесины очень хороша на балконах, террасах и во влажных помещениях».
Дизайнер Меэлис Пресс, как и его колллега Кюлли Салум, считает, что очень практично использовать плитку больших размеров: «Допустим, дизайн вашей ванной предполагает имитацию пещеры. Две-три большие плитки - и у вас готова одна стена или пол».
Аруоя добавляет, что в последнее время в тренде имитация мрамора и бетонно-мозаичная плитка terrazzo. Реалистичные текстильные мотивы тоже неизменно популярны. «С их помощью можно придать теплоту и уют помещениям, стены которых нельзя обтянуть настоящей тканью. Например, в санузлах», - уточнил Аруоя.
Приступая к ремонту и отделке квартир, владельцы хотят быть уверенными, что их выбор плитки правилен. Они хотят, чтобы плитка была модной, но сохраняла свою актуальность на протяжении нескольких лет.
Меэлис Пресс советует в таком случае следует выбирать нейтральные варианты: минимализм и монохромность всегда смотрятся достойно.
Несколько устарели и вышли из моды следующие размеры: 30 х 30, 30 х 60 и 40 х 40 см. «Потребители слишком привыкли к ним, но пораискать что-то новое. По самым доступным ценам сейчас есть гораздо более интересные размеры», - говорит Пресс.
По словам Аруоя, тренды приходят и уходят, чтобы снова вернуться, поэтому говорить о том, что в моде и что из нее вышло, просто бессмысленно. «Например, когда-то остромодными считались плитки, имитирующие металл, или клинкерные плитки cotto. Потом они надолго исчезли, но за последние два года о них опять заговорили», - сказал специалист.
Как добавил Аруоя, хороший пример - плитка октагон. Это белые плитки с черными квадратиками на уголках, классический рисунок, широко используемый во все времена и во всем мире. Особенно хорошо этот рисунок подходит для интерьеров, стилизованных под начало прошлого века в реновированных квартирах эстонского времени.