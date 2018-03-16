По коням: ЦСКА готов штурмовать Лигу Европы

Локомотив Москва - Атлетико Мадрид 1:5 (по сумме двух матчей 1:8)

Самое крупное домашнее поражение российских клубов за 22 года в еврокубках потерпел "Локомотив" от мадридского "Атлетико". На равных "железнодорожники" сыграли с мадридцами, которым, по большому счету, матч был сродни тренировке, только в первом тайме: на гол Анхеля Корреа "Локомотив"ответил точным ударом Рыбуса. Во втором тайме Сауль, дважды Торрес и Антуан Гризманн расставили все на свои места - разгромная победа "Атлетико" 5:1"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал игру подопечных авантюрной, но признал, что "Атлетико" - самый сильный клуб в этом розыгрыше Лиги Европы: "С нашей стороны была полная авантюра. Играть так с «Атлетико» нельзя. В Мадриде мы действовали правильнее. Другое дело, для болельщиков игра была интересной, мы атаковали, старались комбинировать. Но отыграть три мяча у «Атлетико», наверное, невозможно. Мы изначально не могли его пройти. Мадридцы уверенно ловили нас на контратаках, использовали свободные зоны. Для нас это определенный мастер-класс. Сказал ребятам, что сегодня они играли так, как играть с такими командами не стоит. Такое поражение – хороший удар по самолюбию. Думаю, такое поражение не помешает нам довести сезон до логического конца. «Атлетико» выиграет этот турнир. У других команд нет шансов!"

Зенит Санкт-Петербург - Лейпциг Германия 1:1 (по сумме двух матчей 2:3)

Как и под тренером "Челси", Антонио Конте, вовсю шатается кресло и под главным тренером "Зенита" итальянцем Роберто Манчини. Итальянской федерации футбола может повезти - сразу два топовых тренера могут освободиться и возглавить национальную команду. Повезет и "Зениту", если Манчини уйдет - игра петербуржцев кроме зевоты и депрессии ничего в последние полгода не вызывает. К тому же "Зенит" н самом начале матча, на восьмой минуте потерял главного бомбардира, Александра Кокорина, у которого диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

"Зенит" первым пропустил, на 20-й минуте отличился француз Жан-Кевен Огюстен, но на последней минуте первого тайма надежду питерцам вернул Дриусси, восстановивший равновесие в счете.

Второй тайм прошел в равной борьбе, но опасностей у ворот друг друга соперники создавали крайне мало. Единственным стопроцентным шансом вырвать победу был пенальти в ворота "Зенита" на 82-й минуте, который потащил Андрей Лунев. "Зенит" ничего не смог придумать в оставшиеся 10 минут и к неурядицам во внутреннем чемпионате прибавил вылет из Лиги Европы

Лион Франция - ЦСКА Москва 2:3 (по сумме двух матчей 3:3)

ЦСКА сотворил мини-подвиг во Франции, первым в истории из российских клубов пройдя в следующую стадию еврокубка после минимального поражения дома. На 39-й минуте Александр Головин красивым ударом открыл счет в матче, а на 58-й "Лион", правда,гол отквитал, но на 60-й минуте Ахмед Муса прервал черную безголевую серию увеличив преимущество армейцев, а Понтус Вернблум через пять минут довел счет до 3:1. У французов взыграло самолюбие и армейцев вдавили в их половину поля. Правда на "Лиону" удалось быстро забить свой второй мяч, но за 23 минуты ""Лион" поразить ворота Акинфеева не смог.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил игру вратаря команды Игоря Акинфеева. ”В Грозном расстреливали Акинфеева, когда был трехметровый офсайд. Сегодня нам забили из офсайда.

Акинфеев показывает класс и спасает, даже когда по правилам мяч вне игры”, – сказал Гончаренко.