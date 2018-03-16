пятница, 16 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
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  • Фото и видео: назойливые румынки пытаются всучить прохожим цветы, а затем просят у них деньги

Фото и видео: назойливые румынки пытаются всучить прохожим цветы, а затем просят у них деньги

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В четверг в центре Вильянди можно было увидеть двух женщин, говорящих по-русски с сильным акцентом, которые предлагали цветы случайным прохожим. Одну из роз попытались всучить главному редактору издания Sakala.

«Это подарок, - сказала женщина, протягивая цветок. - Но, может быть, у вас будет возможность пожертвовать деньги детям-инвалидам?»

Когда журналист представился и спросил, снимая видео на телефон, чего они хотят, в беседу вмешалась вторая женщина. Она не позволила первой больше говорить. «Мы дарим розы, а вы спрашиваете, что нам надо, - злилась незнакомка с цветами. - Это все просто так».

На вопрос, почему в таком случае ее спутница попросила деньги за цветы, та ответила, что ничего такого не было. «Я не слышала», - заявила она.

По словам оперативного дежурного Вильяндиского полицейского участка Юри Ээка, в четверг им поступило несколько сообщений о смуглолицых женщинах, предлагающих цветы вблизи торгового центра «Уку», автовокзала и рынка Вильянди.

«Мы обнаружили их около 14.00 у торгового цента „Юку“, поговорили и выяснили, что это румынки. Документы женщин были в порядке, в их действиях нарушений мы не обнаружили. Дарительницы цветов сказали, что в 16.00 уезжают из Вильянди, также они пообещали больше не беспокоить горожан», - прокомментировал Ээк.

Он добавил, что таких людей лучше всего просто игнорировать.

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