Фото и видео: назойливые румынки пытаются всучить прохожим цветы, а затем просят у них деньги

«Это подарок, - сказала женщина, протягивая цветок. - Но, может быть, у вас будет возможность пожертвовать деньги детям-инвалидам?»

Когда журналист представился и спросил, снимая видео на телефон, чего они хотят, в беседу вмешалась вторая женщина. Она не позволила первой больше говорить. «Мы дарим розы, а вы спрашиваете, что нам надо, - злилась незнакомка с цветами. - Это все просто так».

На вопрос, почему в таком случае ее спутница попросила деньги за цветы, та ответила, что ничего такого не было. «Я не слышала», - заявила она.

По словам оперативного дежурного Вильяндиского полицейского участка Юри Ээка, в четверг им поступило несколько сообщений о смуглолицых женщинах, предлагающих цветы вблизи торгового центра «Уку», автовокзала и рынка Вильянди.

«Мы обнаружили их около 14.00 у торгового цента „Юку“, поговорили и выяснили, что это румынки. Документы женщин были в порядке, в их действиях нарушений мы не обнаружили. Дарительницы цветов сказали, что в 16.00 уезжают из Вильянди, также они пообещали больше не беспокоить горожан», - прокомментировал Ээк.