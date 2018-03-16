Семнадцатилетний пловец умер во время соревнований

По предварительным данным, в четверг юноша после заплыва на 50 метров возвращался назад вплавь. В этот момент спортсмены, тренеры и судьи заметили, что пловцу стало плохо. Его вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Пострадавшему оказали реанимационные мероприятия, но спустя час была констатирована смерть спортсмена. Для установления причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза.