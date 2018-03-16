Старые флешки могут еще послужить ФОТО: Digitark

В последние годы одновременно с ростом предложения услуг облачных хранилищ сильно выросло количество пылящихся в ящиках столов флешек. Тем более, что совсем недавно их с невиданной щедростью раздавали как визитные карточки. И все же такой участи эти некогда незаменимые носители информации не заслужили, так что продвинутый пользователь и сегодня найдет им достойное применение. Давайте рассмотрим некоторые возможности,как дать им новую жизнь, пишет Эрки Орас с портала Digitark.

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Несомненно, на компьютере каждого пользователя есть какое-то количество фотографий или файлов, утрата которых может сильно огорчить. Продвинутый пользователь эти данные уже скопировал в облако или, например, на DVD-диск. А еще более продвинутый создает резервную копию этих данных. Потому что резервных копий много не бывает, и в критический момент будет очень здорово победоносным движением достать со дня ящика старую флешку с нужными файлами.

В тоже время совсем неразумно копировать на такой флеш-накопитель конфиденциальную информацию, не предназначенную для посторонних глаз. Во всяком случае, в незашифрованном виде. Хорошо бы еще такую флешку снабдить ярлыком, по которому можно догадаться о ее содержании.

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