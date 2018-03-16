Нарва получит от государства почти миллион евро на ремонт дорог

Министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон подписала указ о выделении в нынешнем году местным самоуправлениям 9 млн евро на ремонт дорог. Из этих денег в Ида-Вирумаа придет 3,4 млн евро, в том числе в Нарву почти миллион евро, сообщает Rus.err.ee.
Львиная доля из выделяемых денег, 7 млн евро, предназначена для ремонта транзитных дорог. Еще 1,25 млн евро пойдут на строительство новых дорог и 0,75 млн евро - для улучшения безопасности на дорогах.
Государственные деньги местные самоуправления получат, если обеспечат долю самофинансирования в размере от 10 до 30% в зависимости от того, насколько богато местное самоуправление.
По словам Кадри Симсон, местным дорогам, особенно тем, по которым идут транзитные потоки, государству следует уделять больше внимания. "Если государство собирает плату за дороги с грузовиков, то с этих денег часть должна пойти и на ремонт городских дорог".