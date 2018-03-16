Нарва получит от государства почти миллион евро на ремонт дорог

Львиная доля из выделяемых денег, 7 млн евро, предназначена для ремонта транзитных дорог. Еще 1,25 млн евро пойдут на строительство новых дорог и 0,75 млн евро - для улучшения безопасности на дорогах.

Государственные деньги местные самоуправления получат, если обеспечат долю самофинансирования в размере от 10 до 30% в зависимости от того, насколько богато местное самоуправление.