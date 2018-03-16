«Кремлевские соловьи» будут петь в Нарве на бывшей фабрике

Постановку Kremli ööbikud представляет Тартуский новый театр. Спектакль будет идти восемь дней - 10-12 и 15-19 августа, таким образом, последний нарвский показ «Соловьев» запланирован на канун Дня восстановления независимости Эстонии.

По оценке сценариста Ивара Пыллу, «Кренгольм», где когда-то гремело мануфактурное производство, представляет собой «самое лучшее место, чтобы рассказать о многоголосой музыкальной индустрии Советского Союза и о противоречивой судьбе Яака Йоалы - одной из ее звезд».

Это самое подходящее место, чтобы послушать бессмертные хиты Яака Йоалы и отдаться ритмам ансамбля Radar.

Роль Яака Йоалы (1950-2014) исполнит Мярт Аванди - 37-летний актер пярнуского театра Endla.

«Однако этот рассказ не только о Йоале, но и о целой плеяде эстонских музыкантов, „кремлевских соловьев“, которые поставили свой талант на службу советской индустрии развлечений и купались в лучах славы», - уточняется в анонсе постановки.

В числе прочих звезд советской эстрады на сцену выйдет персонаж не менее тогда популярного, чем Йоала, Тыниса Мяги.

В Тартуском новом театре заявили, что они надеются продать 22000 билетов, из них почти половина уже продана. Причем, часть выручки пойдет на поддержку создания театрального центра в Тарту.