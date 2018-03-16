Новый глава МВД Германии против бойкота ЧМ-2018 в России

Зеехофер, ранее бывший премьер-министр Баварии, возглавил министерство только 14 марта, сменив на этом посту Томаса де Мезьера. Традиционно в Германии спорт находится в ведении главы МВД. "Политические проблемы должна решать политика, а не спорт", - заявил глава МВД Германии в интервью газете Bild.

Против бойкота чемпионата 2018 года в России выступает и тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв. "Участие в чемпионате мира не означает, что мы будем заодно с системой, режимом или властью", - заявил он.

Кто хочет бойкота

Дискуссии о возможном бойкоте ЧМ-2018, к которому призывают сирийские гуманитарные и правозащитные организации, а также украинский президент, вспыхнули с новой силой после отравления бывшего британского агента Скрипаля в Великобритании.