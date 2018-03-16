пятница, 16 марта 2018 г.
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Новый глава МВД Германии против бойкота ЧМ-2018 в России

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Российским болельщикам чемпионат Европы уготовил худшее разочарование.

ФОТО: AFP/Scanpix

Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер высказался против бойкота мирового первенства по футболу, которое пройдет летом в России, сообщает dw.com.

Зеехофер, ранее бывший премьер-министр Баварии, возглавил министерство только 14 марта, сменив на этом посту Томаса де Мезьера. Традиционно в Германии спорт находится в ведении главы МВД. "Политические проблемы должна решать политика, а не спорт", - заявил глава МВД Германии в интервью газете Bild.

Против бойкота чемпионата 2018 года в России выступает и тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв. "Участие в чемпионате мира не означает, что мы будем заодно с системой, режимом или властью", - заявил он.

Кто хочет бойкота

Дискуссии о возможном бойкоте ЧМ-2018, к которому призывают сирийские гуманитарные и правозащитные организации, а также украинский президент, вспыхнули с новой силой после отравления бывшего британского агента Скрипаля в Великобритании.

Лондон подозревает в организации этого преступления Россию и в качестве одной из ответных мер отменил поездку на чемпионат официальной делегации - на первенство не приедут высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи.

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