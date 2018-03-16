Фото и видео: в Тарту невнимательность водителя привела к столкновению с полицейским патрулем

В пятницу после девяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в баре, расположенном на Нарвском шоссе, медикам понадобилась помощь в усмирении агрессивного 35-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидно, что мужчина упал и получил повреждения.

После того, как полицейский патруль прибыл на место, мужчина продолжал вести себя агрессивно и по отношению к полицейским. Для обеспечения безопасности, полицейские надели на мужчину наручники и посадили на заднее сидение полицейской машины. При передвижении с проблесковыми маячками с Нарвского шоссе по направлению к центру города на перекрестке улиц Риия и Туру произошло столкновение.

Находящегося на заднем сидении полицейского автомобиля мужчину, которого везли в арестантский дом, из-за столкновения контузило. Его отвезли в травмапункт для проверки состояния здоровья. Больше никто не пострадал.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск сказал, что все участники дорожного движения обязаны уступать дорогу полицейскому патрулю с включенными проблесковыми маячками.

"Подробности произошедшего ДТП выяснятся в ходе расследования, но основной причиной столкновения, бесспорно, стала невнимательность. Водитель Audi A8 подтвердил, что не заметил приближающийся полицейский патруль из-за яркого солнца", - добавил оперативный руководитель.

ФОТО: Postimees.ee

ФОТО: Postimees.ee